El PP defiende que el Gobierno regional actuó con "rapidez y diligencia" en el incendio de Llano de las Cabras

El diputado regional del Partido Popular Alfonso Fernando Cerón - PPRM

MURCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Alfonso Fernando Cerón ha subrayado, en respuesta a los socialistas de la Región, que "mientras el PSOE se aferra a la pancarta, el Gobierno de López Miras actúa con rapidez y diligencia en el incendio de Llano de las Cabras".

"Frente al 'tour' de la vergüenza con el que los socialistas tratan de tapar los escándalos de su jefe Sánchez, el Ejecutivo regional toma decisiones y da pasos adelante para reforzar el Consorcio de extinción de incendios de la Región de Murcia", ha subrayado Cerón en respuesta a las declaraciones del diputado regional socialista Fernando Moreno en las que denunciaba que este domingo solo había dos bomberos en el parque de Alhama de Murcia.

"Hace cuatro días se aprobaron dos acuerdos que el PSOE de la Región debería conocer si no fuera por lo ocupados que están con sus campañas de postureo", ha apuntado el diputado del PP. En concreto, ha señalado que, "el Gobierno regional anunció que se daría luz verde al procedimiento urgente para la incorporación de hasta 50 nuevos bomberos en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) a través de la de la figura de la comisión de servicio, medida que estará en vigor esta misma semana", según han informado desde el partido.

"El Ejecutivo autonómico también anunció que daría pasos para agilizar los procedimientos de licitación y contratación de obras y servicios por parte del Consorcio, y la pasada semana se aprobó ese acuerdo", ha añadido.

Respecto a la actuación en el incendio forestal de ayer en Llano de las Cabras, Cerón ha remarcado que "intervinieron todos los efectivos que los responsables de la extinción consideraron necesarios". "El dispositivo, formado por más de 150 personas entre voluntarios de protección civil, bomberos, brigadas forestales, agentes medioambientales, policía local, guardia civil y efectivos de la UME, fue el adecuado puesto que ha permitido controlar el fuego en menos de 24 horas", ha explicado.

En cuanto a la convocatoria del Centro de Coordinación, ha puntualizado que "es una cuestión potestativa, y los técnicos de la Dirección General de Emergencias, en base al Plan Infomur, han entendido que no era necesario convocarlo".

Sobre el personal, el diputado del PP ha incidido en que "antes del próximo verano se incorporarán los 30 nuevos efectivos que están finalizando su proceso de selección, que se sumarán a los 43 que ingresaron en mayo de 2024", lo que supondrá que "prácticamente uno de cada tres bomberos de la plantilla del Consorcio se habrá incorporado en los dos últimos años".

"El PSOE tiene la desfachatez de volver a mentir a los ciudadanos sobre el funcionamiento de los servicios de emergencias, que precisamente han vuelto a demostrar en las últimas horas su profesionalidad, esfuerzo y la dedicación, y que han permitido controlar un grave incendio forestal en apenas 24 horas", ha concluido.