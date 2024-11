El PP demanda en las Cortes al Gobierno central la reactivación del proyecto para regenerar la bahía de Portmán

LA UNIÓN (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El PP ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso y una moción en el Senado por las que insta al Gobierno de la Nación a "respetar" el acuerdo alcanzado por las tres administraciones --central, autonómica y local-- y los vecinos para la regeneración de la bahía de Portmán, en La Unión (Murcia), y a "abandonar" la intención de sellar la rada.

En declaraciones a Europa Press, el senador del PP por la Región Francisco Bernabé ha explicado que en meses pasados, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) dio a conocer que había informes del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) que hacían aconsejable que no se llevara a cabo la regeneración de la bahía.

"Esto es, que se dejaran todos los estériles depositados donde llevan ya desde 1990 y que no se actuara", ha criticado Bernabé, que ha señalado que, tras conocer este hecho, su partido inició "una ofensiva parlamentaria y social a todos los niveles" que se está plasmando en mociones en los ayuntamientos, en la Asamblea Regional y en las Cortes Generales.

Así, el objetivo del Grupo Parlamentario Popular es requerir al Gobierno de España que "no abandone el compromiso unánime de todas las fuerzas políticas que ha existido desde el año 1990, cuando cesaron los vertidos, y que se lleve a cabo la regeneración".

Para Bernabé, "no vale ahora decir que hay nuevos informes del CEDEX", cuando gobiernos anteriores ya dieron su visto bueno al proyecto, que se desarrolló "sin ningún tipo de problema" hasta el verano de 2018, cuando las obras de limpieza del entorno se paralizaron.

"Y el problema es que ahora la intención no es que se reanude, sino que queden ya paralizadas para siempre y que la bahía no recupere parte del esplendor que tuvo antaño", ha denunciado el senador, que ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo central "dé marcha atrás en su decisión de no regenerar y que, por tanto, se lleve a cabo la limpieza de la bahía".

"NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA POR PARTE DE SÁNCHEZ"

Bernabé ha recalcado que "los hechos están demostrando que no hay ningún tipo de voluntad política por parte del Gobierno de Sánchez de llevar a cabo la regeneración", y como muestra ha sostenido que la paralización del proyecto de limpieza se llevó a cabo "con la mitad ya ejecutado".

Tras paralizar las tareas, según el parlamentario, "han estado seis años y medio diciendo que iban a estudiar cómo continuarlas y ahora lo único que nos han dado a conocer es que no tienen intención de hacerlo".

Al mismo tiempo, el senador 'popular' ha afeado que no se haya convocado la comisión de seguimiento en la que están representadas "todas las Administraciones, además de los vecinos y las organizaciones ecologistas".

Ha apuntado que el convenio alcanzado en 2006 por las Administraciones se plasmó en el año 2011 en un proyecto de regeneración que, "por cierto, hizo Teresa Rivera cuando es secretaria de Estado de Medio Ambiente" y Bernabé alcalde de La Unión.

"Y ese proyecto de 2011 tuvo el respaldo unánime de absolutamente todo el mundo; organizaciones políticas, organizaciones empresariales, sindicales...todo el mundo estaba de acuerdo en que era el que había que ejecutar y, además, tenía todos los informes favorables, incluida la declaración de impacto ambiental e informes del CEDEX", ha agregado.

Además, la iniciativa del PP incluye como demandas la ejecución de las labores de regeneración, "de acuerdo con los parámetros acordados entre administraciones y sociedad", de recuperar un fondo de bahía de 250 metros sobre la línea de costa y la reanudación "inmediata" de los trabajos de limpieza, reactivando por trámite de urgencia los procedimientos administrativos necesarios.

Bernabé ha recordado que, en la misma línea, su partido ha pedido la comparecencia en ambas Cámaras de la ministra Teresa Ribera y ha elevado varias preguntas para su respuesta en comisión por parte del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.