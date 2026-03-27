PP denuncia que el decreto 'anticrisis' del Gobierno "se queda corto y da plenos poderes a Sánchez para comprar votos"

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola - PP

MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha denunciado que el decreto 'anticrisis' del Gobierno de España, revalidado ayer en el Congreso, "llega tarde, se queda muy corto y da plenos poderes a Pedro Sánchez para comprar votos".

Guardiola ha reprochado en concreto al Ejecutivo central que "no haya querido adecuar la tarifa de IRPF para rebajar la carga impositiva a las clases medias y bajas, en un momento en que los españoles tienen menos y el Gobierno recauda más que nunca", lo que denota "una alarmante falta de sensibilidad hacia las necesidades reales de los ciudadanos y las familias", según han informado desde el partido.

En ese sentido, la portavoz ha puesto un ejemplo concreto: "mientras en 2018 con un sueldo de 14.000 euros se estaba exento de este impuesto, hoy con ese salario, teniendo en cuenta el aumento del coste de la vida, se pagará 745 euros".

También ha señalado que solo en el IVA de los carburantes, entre el inicio de la guerra y el 21 de marzo, último día con el tipo al 21%, se han recaudado 70 millones extras. "Si el Gobierno de Sánchez, en lugar de descalificarlas con risas como hizo la 'ex todopoderosa' Montero, hubiera aplicado las medidas cuando las propuso el PP, las familias se hubieran ahorrado 190 millones", ha puntualizado.

"Si bien el decreto ha incluido iniciativas del PP, no contempla todas las medidas necesarias, como, además de deflactar el IRPF, políticas para paliar la escalada de precios energéticos o ayudas a la industria", ha matizado Guardiola. "Ha sido un copia y pega tardío, incompleto y malo, y con las típicas trampas a las que el sanchismo nos tiene acostumbrados", ha añadido.

Por ejemplo, ha subrayado la portavoz, el decreto "introduce una disposición para dar libertad a Sánchez de transferir dinero a donde decida; es decir, podrá inventarse cualquier ayuda o subvención para comprar votos". Asimismo, "incluye de forma encubierta una reforma energética, lo que supone, además de atacar a la energía nuclear, la posibilidad de imponer proyectos estratégicos sin control".

MEDIDAS REGIONALES

"Frente a un Pedro Sánchez que arrastra los pies para limitarse a poner parches, el presidente Fernando López Miras despliega en la Región un verdadero escudo social con once medidas de aplicación inmediata", ha apuntado Guardiola. "Diez millones de euros para dar oxígeno a los sectores que más están sufriendo las consecuencias del conflicto: pymes, autónomos, agricultores, ganaderos, pescadores, transportistas y empresas exportadoras", ha apostillado.

"Diez millones a los que hay que unir los más de 47 millones con los que el Gobierno regional ya está contribuyendo a pagar las ayudas del decreto del Gobierno de España", ya que las mismas se financiarán a cargo de "fondos que corresponden a las comunidades autónomas de las liquidaciones del IVA, el impuesto de hidrocarburos y el impuesto especial de la electricidad", ha remarcado la portavoz del PPRM.

Al hilo, Guardiola ha reprochado al Gobierno central que "no haya consultado sus medidas con las CCAA, cuando son ellas las que tienen que asumir más de la mitad de las rebajas fiscales incluidas en el decreto". "Una vez más, la típica política sanchista del 'yo invito, tú pagas'", ha concluido.