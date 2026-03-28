El PP denuncia que los policías nacionales en la Región pagan de su bolsillo comisiones de servicio

Archivo - Los diputados PP exigen al Gobierno explicaciones detalladas sobre el "caos ferroviario" en la Región de Murcia - PP - Archivo

MURCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha denunciado que policías nacionales destinados en la Región de Murcia están teniendo que pagarse de su bolsillo comisiones de servicio, incluso en el extranjero, una situación "insostenible" y que exige la actuación inmediata del Gobierno.

La diputada nacional del PP por la Región de Murcia, Isabel Borrego, ha registrado en el Congreso de los Diputados varias iniciativas parlamentarias para exigir soluciones. En concreto, ha formulado una pregunta escrita para conocer si el Gobierno tiene previsto tomar medidas ante la "precaria situación" de la Policía Nacional destinada en el Grupo de Expulsiones de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, que no están recibiendo ni el abono completo de sus gastos ni anticipos para afrontarlos.

Borrego ha sido contundente al señalar que "no se puede permitir que agentes que representan a España fuera de nuestras fronteras tengan que adelantar dinero de su propio bolsillo para cumplir con su trabajo", en referencia a casos recientes de policías enviados a comisiones internacionales sin cobertura económica suficiente.

DIETAS DESFASADAS Y SIN ACTUALIZAR DESDE 2005

En el marco de su actividad parlamentaria, la diputada ha denunciado también que las dietas de alojamiento y manutención del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan congeladas desde el año 2005.

Estas dietas afectan tanto a los agentes que se desplazan por razones de servicio, para cubrir gastos de alojamiento y manutención, como a las dietas específicas vinculadas a servicios de escolta. Asimismo, tampoco se ha actualizado la indemnización por el uso de vehículos particulares, lo que agrava aún más la situación.

"La realidad es que estas cuantías están completamente desfasadas y no cubren ni el 50 por ciento de los gastos reales", ha subrayado la diputada, recordando el incremento del coste de la vida en las últimas dos décadas. Esta situación obliga a muchos agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional a asumir costes de su propio salario, especialmente en destinos con precios elevados o en periodos de alta demanda.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado otra pregunta para conocer la cuantía de las dietas de alojamiento y manutención percibidas en 2025 por los guardias civiles destinados en la Región de Murcia.

EXIGENCIA DE EXPLICACIONES AL MINISTERIO DEL INTERIOR

El Partido Popular ha solicitado además la comparecencia del ministro del Interior para que informe sobre la necesidad urgente de actualizar las cuantías reguladas en el Real Decreto 462/2002, así como sobre las bajas tasas de ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a indemnizaciones por razón de servicio.

Borrego ha reclamado la puesta en marcha de un régimen de resarcimiento específico para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adaptado a la realidad actual, así como un sistema ágil que garantice el pago de las dietas en el menor plazo posible.

La dipuitada 'popular' ha asegurado que desde el PPRM conocen la denuncia de los sindicatos policiales", que alertan de un "abandono institucional inaceptable" hacia los agentes.

Según estas organizaciones, hay policías en la Región de Murcia con cantidades pendientes de cobro de hasta 1.000 euros, además de casos en los que se niegan gastos esenciales como noches de hotel en servicios internacionales, obligando a los agentes a trabajar en condiciones que comprometen incluso su descanso.

"Enviar a policías al extranjero sin medios económicos, retrasar pagos durante meses o aplicar criterios arbitrarios no es gestión: es una falta de respeto", ha concluido Borrego, que ha exigido al Gobierno "responsabilidad, transparencia y soluciones inmediatas para dignificar la labor de nuestros agentes".