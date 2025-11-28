El PP denuncia el retraso del AVE a Cartagena y la falta de inversiones en Corvera y El Albujón

El senador del PP Francisco Bernabé comparece en rueda de prensa junto a otros parlamentarios de su partido - PPRM

MURCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Murcia Francisco Bernabé ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez "sigue sin fecha" para la entrada en funcionamiento del AVE entre Murcia y Cartagena, la construcción del enlace de la autovía A-30 con la localidad cartagenera de El Albujón y las inversiones en el Aeropuerto Internacional de Corvera que "sí ha prometido a otros aeródromos".

Para Bernabé, esta actitud se está produciendo "a las claras y a través de las respuestas escritas a las preguntas de control que los parlamentarios nacionales del PP estamos formulando al Gobierno a este respecto", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Como ejemplos, ha citado que el Gobierno "no tenía intención de ejecutar el Arco Norte" y "no tenía previsión de acometer las obras en las ramblas para frenar las inundaciones", y ha confirmado que "no está en sus pensamientos el construir la casa cuartel de la Guardia Civil de Cartagena".

"Es una verdad que hace que ya no tengamos que aguantar sus insoportables mentiras prometiendo, como hasta no hace mucho hacía, lo que no ha tenido jamás la más mínima intención de cumplir", ha recriminado el senador 'popular.

"Sánchez se ha quitado la careta y ha decidido poner negro sobre blanco, con lo que ha demostrado que le importamos un bledo y que su único interés es castigar a los ciudadanos de la Región de Murcia", ha asegurado Bernabé, quien ha advertido de que desde el PP "vamos a seguir trabajando sin descanso por nuestra tierra y nuestras gentes, y que, frente a los castigos de Sánchez, pelearemos, y frente a sus desprecios, nos levantaremos".

Junto al senador Francisco Bernabé también han estado los también senadores, José Ramón Díez de Revenga, Antonio Luengo y Antonia López, y el diputado nacional José Luis Pedreño.

Asimismo, ha enumerado cuatro nuevas pruebas de la "falta de interés" del Ejecutivo central en la Región de Murcia: la falta de fecha para el AVE Murcia-Cartagena; la negativa a las ayudas a comerciantes de Lorca; la ausencia de inversiones en el Aeropuerto; y los seis años de retraso en el "sencillo" enlace de la A-30 con El Albujón, que "siguen redactando".

"A esto nos contestaron que naranjas de la China", ha afirmado el senador del PP, quien ha advertido de que "aún habrá quien le siga votando en la Región de Murcia, anteponiendo de forma inconcebible la ideología a la defensa de los intereses de su tierra y de los suyos propios".

Por último, Bernabé ha asegurado que "frente a los castigos de Sánchez, pelearemos, frente a sus desprecios, nos levantaremos, y frente a sus ninguneos, nos comprometeremos. Para nosotros, la Región de Murcia siempre ha estado y estará por encima de todo y de todos".