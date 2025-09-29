El PP destaca "el firme compromiso de Feijóo con las demandas históricas de la Región de Murcia"

Archivo - Luengo (PP): "PSOE e Izquierda Unida usan a un tránsfuga para arrebatar al PP la alcaldía de Alhama de Murcia" - PP - Archivo

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de la Región de Murcia, José Miguel Luengo, ha hecho este lunes balance de la cumbre de presidentes autonómicos del PP celebrada este fin de semana en Murcia, de la que ha destacado "el firme compromiso del presidente Alberto Núñez Feijóo con las demandas históricas de la Región de Murcia, que sale reforzada".

Luengo ha subrayado en concreto "la apuesta del presidente nacional del PP por una inversión de 40.000 millones de euros en un Plan Nacional del Agua que incluya trasvases", frente a "la pretensión de Pedro Sánchez de cerrar el Tajo-Segura", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

"Feijóo se compromete con una reivindicación histórica de nuestro sector primario y, en general, de la sociedad civil de la Región para que no se frene la generación de riqueza y prosperidad, no solo para nuestra tierra, sino para toda España", ha remarcado el secretario general, que ha valorado que el presidente del PP "presenta una política de agua basada en el consenso y el acuerdo entre comunidades autónomas, que ponga fin a la división, al enfrentamiento y la crispación que promueve el Gobierno de Sánchez".

Al hilo, Luengo ha destacado que la Declaración de la Región de Murcia "supone un claro espaldarazo al campo, a un sector estratégico para nuestra Región como es el primario, con la exigencia de una Política Agraria Común sin recortes, un Plan de Simplificación Administrativa que haga frente a la maraña burocrática o una Ley Nacional de Relevo Generacional para hacer atractiva la incorporación de los jóvenes al medio rural".

Asimismo, ha hecho referencia al Plan Nacional de Infraestructuras propuesto también en la Declaración de la Región de Murcia, que, ha asegurado, "acabará con años de castigo y maltrato a la Región", ya que "se diseñará de forma coordinada y consensuada con comunidades autónomas y entidades locales".

"Las inversiones en infraestructuras deben dejar de utilizarse como moneda de cambio para privilegiar a unos frente a otros", ha apostillado Luengo, que ha resaltado que el PP propugna "una política migratoria clara, basada en una inmigración legal, ordenada y que promueva la integración", frente a "la inacción de un Gobierno de Sánchez que la utiliza como arma política y transfiere toda la responsabilidad a las comunidades autónomas, como estamos comprobando y sufriendo en la Región de Murcia".

"Esta última cumbre de presidentes autonómicos del PP, celebrada con éxito en Murcia, ha vuelto a dejar patente la sensibilidad e implicación del presidente Feijóo en los intereses de la Región, además de la fuerza e influencia de nuestro presidente Fernando López Miras en la dirección nacional del PP, el partido que muy pronto va a gobernar España", ha concluido.