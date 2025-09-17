PP dice al PSOE que la Comunidad "trabaja en solitario desde hace años con iniciativas para mitigar el calor en aulas"

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP, Carlos Albaladejo, ha asegurado, en respuesta al PSRM, que "el Gobierno regional trabaja en solitario desde hace años con iniciativas concretas para mitigar el calor en las aulas".

"En lugar de actuar con oportunismo y demagogia fácil, el PSOE debería pedir a su jefe Sánchez un Plan Nacional para mejorar la climatización de nuestros centros educativos, y que aporte de una vez financiación", ha señalado Albaladejo.

Al hilo, el diputado del PP ha recordado que "el Gobierno regional exigió al Ministerio el pasado 12 de junio, en la Conferencia de Educación, un plan nacional de modernización para mejorar las infraestructuras educativas en materia de eficiencia energética y de climatización, pero sigue sin haber respuesta alguna del Gobierno de Sánchez".

"No estamos ante un problema local y específico de nuestra Región, sino de todo el país, y por eso el Gobierno de España debe atajar el asunto a nivel global", ha apostillado.

Respecto a la financiación, Albaladejo ha señalado que "de los cerca de 80.000 millones de euros que ha concedido la Unión Europea a España no reembolsables, el Ejecutivo central sólo ha invertido 32.000 millones".

"Lo que pide el Gobierno regional es la redistribución de estos fondos para destinarlos a un plan nacional que permita a las comunidades realizar obras necesarias en educación para paliar los efectos del calor", ha explicado.

Por ello, sostiene, "pese a que Pedro Sánchez sigue sin poner un solo euro, ya está al 50% la ejecución del Plan de Eficiencia Energética, con una inversión de 27 millones de euros en 166 centros educativos de 38 municipios de nuestra Región".

Lamenta que "a estas alturas ya sabemos que los socialistas de la Región no molestarán a Pedro Sánchez tampoco para esto y seguirá apoyándolo ciegamente, cueste lo que cueste a la Región y a la climatización de sus centros educativos".