PP dice que el PSOE "pretende convertir el cáncer de mama y el sufrimiento de las mujeres en un espectáculo mediático"

PP recuerda el protocolo de la Comunidad que garantiza una atención ágil y eficaz en el cáncer de mama

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular, Mª Carmen Ruiz Jódar, ha denunciado que "el PSOE pretende convertir el cáncer de mama y el sufrimiento de las mujeres en un espectáculo mediático indecente".

"Piden comisiones de investigación quienes no dan explicaciones sobre cuánto robó la 'banda del Peugeot' en presuntas mordidas por obras en la Región, las pulseras 'Ali Express' que desprotegen a las mujeres y los cortes que dejaron sin agua potable a 100.000 vecinos durante 15 días", ha señalado Ruiz Jódar.

A su juicio, el PSOE "ha decidido dar una nueva vuelta de tuerca a su sucia estrategia de utilizar políticamente el cáncer de mama porque no está consiguiendo su objetivo: tapar la incompetencia e inoperancia del Gobierno de Pedro Sánchez y toda la corrupción que le enfanga, que además día a día no deja de crecer".

En cuanto a los datos de cribado de la Región de Murcia, Ruiz Jódar ha recordado que "son públicos, y se aportaron desde hace años a la Red Nacional de Cribados de Cáncer, incluido el cribado de cáncer de mama". Sin embargo, "el Ministerio no ha establecido el consenso de los indicadores de los cribados de cáncer y no ha desarrollado un aplicativo informático para poder volcar los datos".

"Ya está bien de repetir bulos: el Gobierno regional nunca se ha negado a facilitar los datos sobre los cribados, sino a hacerlo de cualquier manera y por canales no oficiales", ha subrayado Ruiz Jódar, que ha puntualizado que "como los demás gobiernos autonómicos del PP, facilitará los datos que sí están disponibles y son comunes, como los de cobertura, participación y tasa de detección de los cribados".

Ha pedido que no se cuente con el PP "para contribuir a esta miserable táctica de sacar provecho político del cáncer y generar incertidumbre y miedo".