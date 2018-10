El PP exige a Diego Conesa que "no haga con Portmán lo mismo que con el AVE"

Publicado 20/08/2018 14:52:50 CET

MURCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz del PP en La Unión, Sofía Manrubia, ha exigido esta mañana al delegado del Gobierno en la Región, Diego Conesa, que "no haga con las obras de la Bahía de Portmán lo mismo que ha hecho con el AVE, retrasar su finalización sin ninguna justificación". Asimismo, ha pedido al máximo representante de los murcianos en Madrid que "explique por qué se encuentran estancadas las obras de regeneración desde la llegada del PSOE al poder".

Manrubia, se ha referido así tras conocer las noticias publicadas en prensa donde desde diversos colectivos se pedía la continuación de las obras por la "evidente ralentización de los trabajos en las mismas". Por ello, la portavoz del PP en el municipio de La Unión ha afirmado que, "no vamos a permitir que esta obra se convierta en una nueva muesca en el revolver de Diego Conesa en cuanto a traiciones a la Región de Murcia".

En este punto, ha hecho referencia a la "condena a la que ha sometido a todos los murcianos a estar, al menos tres años más, sin poder disfrutar de los beneficios que trae el AVE a toda la Región", por lo que ha indicado que "no permitiremos que otra obra histórica puesta en marcha por el PP en 2016, después de más de 26 años de espera desde que cesaron los vertidos mineros a nuestra Bahía en 1990, quede ahora en el olvido".

Así, ha recordado que se trata de una inversión de 33 millones de euros que el Ejecutivo del PP, presidido por Mariano Rajoy, consignó para esta obra y que, a día de hoy, desde que comenzaron los trabajos en octubre de 2016, ha visto consignadas en las Cuentas Generales del Estado "un total de 16 millones de euros entre esta anualidad y las dos anteriores, lo que supone el 50% del global de la obra".

Sofía Manrubia ha criticado también que "pese a disponer del dinero, sin embargo observamos como las obras no avanzan; no se está construyendo la tercera balsa de secado de los estériles mineros, no sabemos que es lo que va a pasar con las labores de impermeabilización de la corta San José, es decir, con la antigua cantera minera donde se tienen que depositar los estériles que se extraigan de la Bahía, y tampoco tenemos idea de cómo está el proceso de construcción de la cinta transportadora que debe transportar los estériles desde las balsas de secado de la playa hasta la corta San José".

"Muchas incógnitas que despejar", ha lamentado la portavoz 'popular' en La Unión, para insistir que "no se aprecia ningún tipo de desarrollo de los trabajos desde la llegada de Diego Conesa a la Delegación del Gobierno, y esto cuando el PSOE sólo lleva tres meses gobernando"; por lo que ha asegurado que "nos tememos que la intención de los socialistas y de Conesa sea parar las obras, algo intolerable que el PP no va a permitir".

Para finalizar, Manrubia ha explicado que "las obras de la regeneración de la Bahía deben estar terminadas en 2020, tal y como contempla el proyecto licitado" y ha resaltado que "así lo tenía previsto el gobierno saliente del PP y así se estaban cumpliendo los plazos hasta que se produjo el cambio en el Ejecutivo de la Nación".