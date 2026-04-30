PP exige la dimisión de Lucas por "cambios de versión" sobre la reapertura de la línea ferroviaria por Chinchilla

El senador el Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga - PPRM

MURCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP José Ramón Díez de Revenga ha exigido este jueves la dimisión "inmediata" del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, por "sus cambios de versión" sobre la reapertura de la línea ferroviaria por Chinchilla, según ha informado el Partido Popular en un comunicado.

"Los ciudadanos estamos hartos de un Gobierno nacional que nos miente día sí y día también", ha remarcado Díez de Revenga, quien ha indicado que Lucas aseguró hace unos meses que el servicio ferroviario por Chinchilla se recuperaría antes de que acabara el año y ahora afirma que se reabrirá "cuando acaben las obras del Corredor Mediterráneo".

"¿En qué quedamos? ¿Miente ahora o mintió entonces?", ha cuestionado. Para el dirigente 'popular', este nuevo anuncio evidencia que el delegado del Gobierno "da marcha atrás de forma evidente" y confirma que "ni tiene planificación ni conoce el estado real de las infraestructuras ferroviarias en la Región de Murcia".

"Se da de bruces con sus propias mentiras que vierte de forma indiscriminada y respeto a los ciudadanos de la Región", ha considerado el parlamentario del PP, que también ha criticado que Lucas "juega con las expectativas de miles de usuarios" que dependen del tren, generando incertidumbre y demostrando una "absoluta falta de rigor y seriedad en su gestión".

A juicio de Díez de Revenga, "los ciudadanos no se merecen esto, no se merecen que un representante del Gobierno central les mienta a las claras y en su cara", tras insistir en que "en la Región pagamos más impuestos que nunca y tenemos los peores servicios, y encima tenemos que aguantar que Lucas se dedique a tomarnos el pelo".

Asimismo, ha subrayado que "lo más preocupante" es que el delegado "reconoce implícitamente que no sabe cuándo podrá entrar en servicio la línea", lo que, a su juicio, supone "una muestra más de la improvisación permanente del Gobierno de Pedro Sánchez en materia ferroviaria".

El senador 'popular' también ha denunciado que estas "contradicciones constantes minan la confianza de los ciudadanos" y reflejan "un desprecio hacia la Región de Murcia, que lleva años sufriendo retrasos, incumplimientos y promesas vacías".

"Lo que tienen que hacer el señor Lucas de una vez por todas es ponerse a trabajar y desatascar de forma urgente la puesta en marcha de una línea que beneficiaria a miles de vecinos de la Región y supondría un aporte extra al desarrollo económico de la misma", ha agregado.

Por último, ha insistido en que Francisco Lucas "no puede seguir ni un minuto más en el cargo", ya que "un responsable público que miente o que demuestra tal nivel de incompetencia no está legitimado para representar al Gobierno de España en la Región".