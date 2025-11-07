El PP exige explicaciones al Gobierno "por las ilegalidades cometidas en la instalación del campamento para inmigrantes" - PP

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

El senador del Partido Popular Francisco Bernabé ha anunciado que el Grupo Parlamentario del PP de la Región de Murcia en las Cortes Generales ha presentado una decena de preguntas de control al Gobierno, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, "sobre las evidentes ilegalidades que se han dado en la puesta en marcha del campamento, instalado como Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en el aparcamiento del antiguo Hospital Naval de Cartagena".

Ha sido en el transcurso de una rueda de prensa en la sede del PP de Cartagena junto a las diputadas nacionales Isabel Borrego, Violante Tomás y Miriam Guardiola, el senador Antonio Luengo, el diputado regional Santiago López Noguera y los concejales del Ayuntamiento de Cartagena Ignacio Jáudenes y Álvaro Valdés, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

"Exigimos las explicaciones que se les están hurtando a los cartageneros desde que Pedro Sánchez decidió convertir a la ciudad en la gran base peninsular de acogida de inmigrantes ilegales", ha subrayado Bernabé.

El senador ha apuntado que estas instalaciones, que acogen a más de un millar de personas, "se han ejecutado por el Gobierno de España sin pedir los permisos municipales, careciendo de medidas de seguridad y ubicándolas en una zona de riesgo". A su parecer esto "demuestra el nulo respeto a la legalidad y a la seguridad de las personas de este Gobierno de la corrupción, como la ha definido su vicepresidenta".

Bernabé ha señalado que desde el Partido Popular en el Ayuntamiento de Cartagena, se está denunciando esta situación, "tanto a nivel de acuerdos de pleno, como de requerimientos e incluso de demandas ante el Tribunal Supremo".

En concreto, se preguntará al Gobierno sobre "la falta de medidas contraincendios y de condiciones de habitabilidad en las carpas", y también sobre su ubicación "en una zona considerada como inundable y sin autorización ni del ayuntamiento, ni de la Confederación Hidrográfica del Segura". Asimismo, "y ante la inquietud generada entre los ciudadanos", si piensa el Ejecutivo "dotar de la máxima fiabilidad a los procesos de identificación de los trasladados para evitar riesgos para la seguridad y la convivencia".

También se pedirán explicaciones al Gobierno de Sánchez sobre "por qué Cartagena es la única ciudad de España que alberga simultáneamente dos grandes infraestructuras para acoger a inmigrantes irregulares" y "si piensa dar esta alegría a algún otro municipio".

Al hilo, Bernabé ha denunciado que el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena "no tiene una dotación policial propia", de forma que "cada vez que se produce la llegada de inmigrantes a nuestras costas, algo que sucede con muchísima asiduidad, son las dotaciones de la Policía Nacional las que tienen que atender dichas instalaciones, lo que deja muy mermado el servicio de protección y seguridad en la ciudad".

"Mucho nos tememos que seguiremos sin recibir respuesta alguna a todas estas cuestiones por parte ni del Gobierno de Sánchez, ni del PSOE, tanto a nivel regional, en boca de su delegado gubernativo el señor Lucas, como local", ha afirmado.

Bernabé ha apuntado a que "no lo harán" porque Cartagena es para el Gobierno "objeto de castigo permanente porque saben que aquí nunca van a gobernar". El senador ha puesto como ejemplo la casa cuartel de la Guardia Civil, la Ciudad de la Justicia, la llegada del AVE o la ampliación del Puerto, "infraestructuras capitales que deberían estar ya en servicio o en su fase final de ejecución y que, mientras Sánchez sea presidente, podemos estar seguros de que jamás veremos ni empezadas", ha concluido.

"EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ ESTÁ CONDENANDO A MENORES DE EDAD A UN INFIERNO"

Por su parte, Ignacio Jáudenes ha incidido en que "el campamento del Hospital Naval no cumple ni con la normativa de seguridad ni con la urbanística".

"Además, nos hemos enterado de que el Ministerio está trayendo a menores a Cartagena diciendo que son adultos y los envía a su suerte a un recinto sin vigilancia, ni tutoría, ni control", ha añadido. "Es decir, el Gobierno de Sánchez está condenando a menores de edad a un infierno", ha denunciado.

"Esto no va de hacer juegos políticos, ni de criticar el castigo al que el Gobierno de España somete a los municipios en los que no gobierna: esto va de derechos humanos, esos que la izquierda no para de alabar para otros pero que no aplica a los migrantes que llegan a nuestro país", ha concluido.