El PP exige en el Senado la justificación de los sobrecostes del AVE y del soterramiento "ante la sospecha de mordidas"

El senador del PP, José Ramón Diez de Revenga - PP

MURCIA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha exigido al Gobierno de España que presente todos los informes justificativos de los sobrecostes de las obras del AVE y del soterramiento en la ciudad de Murcia "ante la sospecha del cobro de mordidas por el incremento".

El senador del PP, José Ramón Diez de Revenga, ha recordado que el Gobierno de Sánchez aprobó incrementos en el importe de estas obras por valor de más de 50 millones de euros. "Ahora sabemos que la adjudicación de estos proyectos pudo ser objeto, presuntamente, de mordidas y de comisiones ilegales por parte de Ábalos, de Koldo, de Santos Cerdán y de toda esa trama corrupta que envuelve a Sánchez".

Esto coincide, explica, "con la petición del Supremo a Hacienda que ordenó ayer para estudiar las obras de Adif, tras el requerimiento que hizo al ente en noviembre. Esta información se solicitó a ADIF después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pusiera el foco en la adjudicación y modificación de diversos contratos de obra pública, entre ellos los relacionados con el soterramiento del AVE en Murcia, al apreciar posibles irregularidades, junto con las conversaciones de Koldo y Santos Cerdán".

Díez de Revenga ha instado al Gobierno de España que presente "todos los informes justificativos que hablan de por qué se hace esa modificación del importe y que se investigue, hasta las últimas consecuencias, si se han cobrado comisiones ilegales o no en la ampliación de esos contratos y en ese incremento del coste".

"No puede ser que los habitantes de la Región de Murcia hayamos estado pagando sobrecostes en el soterramiento para que supuestamente, se enriqueciera un conjunto de cargos del gobierno de Pedro Sánchez", ha afirmado el senador, al tiempo que ha recordado que el Gobierno regional paga el 26 por ciento de esta obra y el Ayuntamiento de Murcia el 8 por ciento. "Vamos a llegar hasta el final en las investigaciones para evitar que eso suceda", ha concluido.