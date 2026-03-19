El PP exigirá el uso "excepcional" de Movento para frenar la plaga de pulgón, que ya afecta a 6.000 has en la Región

El senador del PP Antonio Luengo - PPRM

MURCIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP Antonio Luengo ha anunciado este jueves que su grupo parlamentario presionará en las Cortes Generales para que el Gobierno de España autorice de forma "excepcional" el uso del insecticida Movento, según ha informado el partido.

Esta medida busca frenar la "imparable" plaga de pulgón que ya afecta a más de 6.000 hectáreas en la Región de Murcia y que, según el PP, pone en jaque la rentabilidad de miles de agricultores de cultivos como lechuga, tomate, melón o frutales.

Luengo ha informado de la presentación de una moción en la Cámara Alta para exigir al Ejecutivo central que aplique el artículo 53 del Reglamento comunitario 1107/2009, que permite el uso de fitosanitarios por un máximo de 120 días en situaciones de emergencia.

"Si otros países europeos ya lo están haciendo, no hay excusa para que España no actúe", ha aseverado el senador, quien ha defendido que la sustancia activa 'spirotetramat' es una herramienta técnica fundamental y "no una cuestión ideológica".

Desde las filas 'populares' han criticado la gestión del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, tras su reunión con el sector el pasado 5 de marzo. Según Luengo, dos semanas después aquel encuentro "no ha aportado nada" mientras el Gobierno central "sigue cerrando la puerta al sector agrícola regional".

El PP ha advertido de que la falta de soluciones eficaces provocará pérdidas de producción, depreciación de la calidad de las cosechas y un alto riesgo de transmisión de virus vegetales.

Como parte de esta ofensiva parlamentaria, el próximo 26 de marzo comparecerá en el Senado el presidente de la alianza ALAS, Juan Ignacio Senovilla, para exponer la gravedad de la situación.

Para Luengo, el sector hortofrutícola es un "pilar estratégico" de la economía nacional. "Está en juego la continuidad de muchas explotaciones agrícolas", ha advertido el senador, que ha insistido en que "el Gobierno no puede dejar al campo sin herramientas mientras las plagas avanzan sin control".