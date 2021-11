PP y expulsados de Cs y Vox registran una propuesta para reformar el Reglamento de la Asamblea Regional

CARTAGENA (MURCIA), 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PP y de los expulsados de Ciudadanos y Vox en la Asamblea Regional de Murcia han registrado una propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara para que se puedan retirar iniciativas ante las Cortes Generales "en cualquier momento de su tramitación".

En concreto, la propuesta plantea reformar el artículo 221.2, al objeto de "reforzar reglamentariamente el principio democrático de mayoría plenaria para la adopción de determinados acuerdos conforme a la jurisprudencia y los usos constitucionales consolidados".

Además, añade un nuevo título, el número XIV, bajo el nombre 'De la retirada de las iniciativas ante las Cortes Generales', y un artículo, el 225, que dice: "En cualquier momento de la tramitación ante las Cortes Generales, el Pleno de la Asamblea podrá adoptar el acuerdo de retirada de una Iniciativa Legislativa que hubiere sido remitida a estas".

De materializarse estos cambios, la reforma podría afectar al Estatuto de Autonomía de Región de Murcia, que se encuentra en fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados. De hecho, varias formaciones políticas de la oposición han expresado su interés por modificar algunos de sus artículos, como es el caso de PSOE y Ciudadanos, este último representado por dos diputados que pertenecen al Grupo Mixto.

GRUPO LIBERAL CARGA CONTRA "LA ALIANZA DE IZQUIERDAS"

Desde el grupo parlamentario liberal, su portavoz, Francisco Álvarez, ha querido dejar claro que el texto registrado "no es una iniciativa para retirar el Estatuto de Autonomía", sino para "modificar uno de los artículos del Reglamento de la Cámara, en concreto el 221", con el objetivo de "permitir la posibilidad de retirar una proposición de ley en cualquier momento de su tramitación".

Álvarez ha afirmado que "la alianza de izquierdas de los socialistas de Sánchez y Arrimadas, sumada a los comunistas de Yolanda Díaz, han roto el consenso y la unanimidad surgidos de esta Asamblea Regional en abril del 2019", con la presentación de hasta 53 enmiendas "de carácter revanchista y sectario", a la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía.

A su juicio, "no es lógico que los 'rufianes', 'oteguis' o 'puigdemonts' de turno nos digan a los murcianos cómo debemos hacer nuestro estatuto".

Asimismo, el diputado liberal ha precisado que "ningún estatuto de ninguna autonomía regula los grupos políticos o parlamentarios, el régimen de los diputados elegidos por los votantes o la limitación de mandatos".

PSOE: "UNA NUEVA CACICADA"

Desde la oposición, el diputado regional del PSOE Alfonso Martínez Baños ha apuntado que "el PP vuelve a demostrar con una nueva cacicada que no le interesa legislar contra la corrupción", al tiempo que ha asegurado que el Gobierno regional "tiene secuestrada la Asamblea".

"Con una nueva muestra de abuso de poder, (el PP) perjudica a la Región de Murcia devolviendo el Estatuto a la Cámara y haciendo oídos sordos a las enmiendas de los otros partidos. El Partido Popular y los tránsfugas están decididos a seguir manejando la Región de Murcia como si fuera su cortijo. Se quejan de los independentistas, pero con decisiones como estas, lo único que hacen es copiarles los pasos", ha recalcado Martínez Baños.

El PSOE había introducido, entre otras, una enmienda en el Estatuto para que fuese el Parlamento autonómico, a través de su propio Reglamento, el que regulase la figura del diputado no adscrito, algo que ya han hecho comunidades autónomas de diferentes signos políticos como Aragón, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, las Islas Baleares, La Rioja y Navarra.

"Pero está claro que no quieren mostrar la realidad de lo que pasa en la Asamblea regional, donde López Miras mueve los hilos de los tránsfugas a su antojo para gobernar con el martillo, sin tener en cuenta que uno de los principios de la democracia reside en el debate de ideas", ha comentado el dirigente socialista.

Para terminar, ha insistido en que la sociedad "pide que nos pongamos de acuerdo en temas en los que no vale ponerse de perfil, porque la corrupción, o se practica o se combate. Pero el PP ya ha demostrado de qué lado está".

CS: "UN EJERCICIO ANTIDEMOCRÁTICO"

Para Ciudadanos, "el Partido Popular y sus tránsfugas han presentado una iniciativa que busca evitar que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia blinde la protección del Mar Menor y se le dote de personalidad jurídica e impida ejercicios de transfuguismo. Es difícil encontrar en nuestra historia moderna un ejercicio más antidemocrático".

A esto, han agregado que "la democracia no se va a parar en oscuros despachos de compra-venta de voluntades. La presentación de enmiendas es un paso previo y necesario para la aprobación de una ley orgánica. Nadie puede saltarse el marco legislativo porque no le venga bien. Las reglas de la democracia son para todos y de obligado cumplimiento, es el principio democrático básico que el PP de la Región de Murcia parece no querer respetar".

"No sabemos a qué tiene miedo el PP, pero si con su movimiento pretende evitar que protejamos nuestro Mar Menor, estamos convencidos que los murcianos le darán la espalda en la próxima ocasión en que puedan hacerlo", han concluido desde la formación 'naranja'.