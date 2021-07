PP: "el Gobierno de Sánchez se lava las manos definitivamente al no limpiar absolutamente nada en el Mar Menor"

"Es lamentable que el Ministerio de Transición Ecológica, siendo su responsabilidad por ley, no actúe", critica

El secretario de Medio Ambiente del PPRM, Jesús Cano, ha denunciado la última "maniobra" del Ministerio de Transición Ecológica con la que "se lava las manos definitivamente al no limpiar absolutamente nada en el Mar Menor", porque además de "incumplir su obligación de eliminar los secos y fangos del Mar Menor ahora borra del Plan de Protección del Borde del Litoral las huellas de su inacción".

Cano ha afirmado que "en una estrategia sin precedentes en la que dejan por escrito su dejación de funciones" el Gobierno de Sánchez "ha fulminado del documento cualquier referencia su obligación de retirar los fangos y secos", lo que "es una prueba más del cambio de criterio radical de este Gobierno que ni hace ni deja hacer porque se pone de perfil ante una actuación que es de su total competencia".

Así el 'popular' ha detallado que en documento del Plan de Protección de marzo 2020 fijaba como prioritarias estas actuaciones en Los Nietos, Estrella de Mar, Los Urrutias y Punta Brava, sin embargo, el publicado en junio de este año "borra de un plumazo cualquier referencia a las obligaciones que son puramente de su competencia y tienen que cumplir por ley", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

En este contexto, el 'popular' ha advertido que "la Ley recoge claramente que las obras de regeneración de las playas, las obras en el mar y los dragados son competencia exclusiva del Ministerio". De hecho, tal y como ha subrayado el diputado, el Gobierno de Sánchez se comprometió a llevar estas actuaciones, pero "ahora se lava las manos y vetan en el documento la posibilidad de llevar a cabo esta actuación". "Hasta la propia ministra confirmó por escrito el 5 de septiembre de 2019 que ya estaban trabajando para reiterar los fangos", por lo que "es una aberración que hayan hecho este tipo de maniobra".

Cano ha explicado que el Plan de Protección del Borde Litoral es un documento en el que "supuestamente lleva trabajando el Ministerio desde 2018" y en el que el Gobierno regional ha hecho hincapié en hacer partícipes a la comunidad científica, asociaciones y colectivos del entorno del Mar Menor. Sin embargo, tal y como ha enfatizado el diputado "el documento se sometió a consulta sin que se hubiera celebrado ni una sola reunión de las propuestas por el Gobierno regional, que sí reivindicó las acciones oportunas".

Ante esto, la semana pasada, el Secretario de Estado, a través del Subdirector de Costas del Ministerio, hizo una breve explicación del documento, sin habérselo entregado al Gobierno regional en la que anunciaron la ejecución de dos paseos marítimos que "se quedaron redactados en la etapa anterior Gobierno del PP y que han estado durmiendo el sueño de los justos, ahora, tres años después, van a ejecutarlos", la actuación en Puerto Mayor, cuyo impacto sobre el Mar Menor es nulo, y la recuperación de la ocupación del dominio público marítimo terrestre".

Sin embargo, "no se contempla ni un euro para la retirada de fangos, lodos y secos, que precisamente es lo más urgente, ni para la retirada de embarcaciones varadas o fondeadas; o para la eliminación de la biomasa o limpieza de las playas", ha argumentado Cano.

"El Gobierno de Sánchez, como con todo lo que hace, ha intentado borrar sus huellas para no descubrir la maquiavélica estrategia con la que pretenden abandonar por completo el Mar Menor", ha expuesto Cano, para añadir que "es lamentable que ante un problema que es una cuestión de Estado quien solo dan la cara y actúan son los ayuntamientos y el Gobierno regional". Prueba de ello, "es que Gobierno regional, ante la inacción del Gobierno de Sánchez, retirará los fangos y secos", por lo que Cano ha pedido "que, si no quieren actuar que no actúen, pero que tampoco estorben".

Para Cano es lamentable que "el PSOE de la Región de Murcia siga callado ante esta tropelía del Gobierno de Sánchez que ha enterado el Plan de Vertido Cero del que no pretenden invertir ni un solo euro, aun sabiendo que es la herramienta que pondría solución a los problemas del Mar Menor".