PP: "Hoy es un día negro para la democracia tras la humillación de Sánchez a todos los españoles con el indulto"

El PP considera que el dictamen es "un panfleto partidista" que "no tiene validez" porque "el ponente es imparcial" - PPRM

"El seguidismo del PSRM a Sánchez es vergonzante porque la Región de Murcia está antes que cualquier pago político", ha remarcado Luengo

MURCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de la Región, José Miguel Luengo, ha remarcado que "hoy es un día negro para la democracia con la humillación de Pedro Sánchez a todos españoles con la medida de gracia con la que indulta a los presos que perpetraron aquel intento de golpe de Estado para romper la unidad de España".

Luengo ha mostrado la indignación del PP a los indultos a los independentistas al considerarlos "un pago político" que "además cuentan con el apoyo del Partido Socialista de la Región de Murcia que le da la espalda a la unidad de España adoptando, incluso, los postulados de Zapatero", según informaron fuentes 'populares' en un comunicado.

"El mismo PSOE que le ha dado la espalda a la Región de Murcia con el apoyo al cierre por fascículos hasta el año 2027 del Trasvase Tajo-Segura", lo que pone de manifiesto una vez más, según ha añadido Luengo, "que el seguidismo del PSRM a Sánchez es vergonzante porque la Región de Murcia está primero que cualquier pago político".

Con esta forma de proceder Luengo considera que "el PSOE, tras hacer el ridículo con la fallida moción de censura, ha intentado volverse a ganar la confianza de Pedro Sánchez apoyando los indultos y el cierre del Trasvase Tajo-Segura".

Con todo, Luengo ha incidido que "el PSOE de hoy no ya no se parece nada a aquel para el cual la unidad de España era intocable" y "el Gobierno de Pedro Sánchez ya no puede echarle la culpa a Pablo Iglesias de su postura radical".