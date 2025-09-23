PP Murcia exige al Gobierno la construcción inmediata de la presa de Tabala para prevenir inundaciones en la Vega Baja

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Murcia Antonio Navarro ofrece declaraciones a los medios de comunicación - PP DE MURCIA

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Murcia presentará una moción en el próximo Pleno para instar al Gobierno de España a ejecutar "sin más demoras" la construcción de la presa de Tabala con el fin de prevenir inundaciones en la ciudad y en toda la Vega Baja, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Los 'populares' han señalado que esta obra está recogida en el Plan Hidrológico Nacional y es considerada "prioritaria" desde hace más de dos décadas.

"Estamos hablando de seguridad, de una infraestructura que es esencial para contener esas lluvias torrenciales", ha señalado el concejal del Grupo Popular Antonio Navarro, que ha estado acompañado por los también ediles Mercedes Bernabé y Fulgencio Perona y por vocales de las zonas afectadas.

Navarro ha recordado que en marzo de 2023 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) adjudicó el contrato para redactar el proyecto de construcción de la presa de Tabala, con un presupuesto de 785.918,95 euros y un plazo de 24 meses. Sin embargo, "a día de hoy, dos años y medio después, los avances son prácticamente nulos", ha denunciado.

El proyecto contempla un presupuesto global estimado de 45 millones de euros dentro del Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones, aunque la ejecución real de las obras sigue sin fecha concreta.

La moción que presentarán incluye dos puntos principales. Por un lado, solicitará instar al Gobierno a ultimar la tramitación legal y ejecutar la presa, y, por otro, notificar el acuerdo al Miteco.

"No podemos resignarnos a que la seguridad de miles de vecinos y la viabilidad de nuestra agricultura e industria dependan de la inacción del Gobierno central", ha manifestado el PP, que ha enfatizado que "el PSOE vuelve a dar la espalda a Murcia y a la Vega Baja".