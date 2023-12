PP: "Pedro Sánchez sigue levantando muros entre comunidades autónomas y quebrando la igualdad entre españoles"

"Pedro Sánchez ha dado impunidad a delincuentes que han sido condenados por la justicia", ha denunciado



La diputada nacional del Partido Popular, Miriam Guardiola, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sigue levantando muros entre comunidades autónomas y quebrando la igualdad entre españoles".

En esa línea, la diputada ha hecho balance del año 2023, "un año negro para la política española", y ha recordado que "Pedro Sánchez, que perdió las elecciones comprando votos para mantenerse en La Moncloa, le está saliendo muy caro a los españoles", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

De hecho, "Pedro Sánchez ha dado impunidad a delincuentes que han sido condenados por la justicia", lo que atenta contra la igualdad de todos los españoles y lo que provoca que no todos seamos iguales ante la ley. "Los socios y amigos de Sánchez tienen privilegios, mientras el resto de españoles tienen que cumplir la ley".

Otro de los pagos por la investidura de Pedro Sánchez han sido las comisiones de investigación y "es un auténtico escándalo porque supone cuestionar la independencia del Poder Judicial y de los jueces". "Las comisiones de investigación están quebrando el principio de separación de poderes", ha lamentado.

Guardiola ha destacado que, durante este año, "Pedro Sánchez ha permitido el señalamiento, con nombre y apellidos, a jueces". De hecho, "hoy mismo veíamos otro pago encubierto en el decreto Ómnibus", que "escondía y ocultaba un beneficios y privilegios a determinadas comunidades autónomas".

Al hilo, ha lamentado que "vendrán más pagos", pero, sin duda, "uno de los capítulos más oscuros de nuestra democracia es lo que sucedió ayer en Pamplona, un pago más de ese pacto encapuchado de Pedro Sánchez con Bildu, que supondrá una mancha que le perseguirá para siempre al PSOE".

Con todo esto, el Partido Socialista "se ha apartado de la Constitución y ya no podemos denominarlo un partido de Estado", ya que "ha roto el consenso democrático, constitucional y moral de no dar la gobernabilidad a un partido que no condena los crímenes y los atentados de la banda terrorista ETA".

Cada mes, "el Partido Socialista ha levantado una piedra para levantar ese muro que divide a los españoles". En enero "modificaron el Código Penal para eliminar el delito de la sedición y también para abaratar la malversación"; en febrero "ocultaron los escándalos del Tito Berni"; en marzo, "se acordaba con Bildu la salida de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra"; en abril "tuvieron que modificar la ley del 'Solo si o si', que tanto daño ha hecho a las mujeres y que a día de hoy todavía deja a violadores en la calle", ha apostillado.

En mayo, el Partido Socialista "permitió que sus socios llevaran a la lista a condenados por delitos de sangre"; en junio "mintieron a los españoles" diciendo que iban a dejar a UPN en la alcaldía de Pamplona y "ayer vimos que se la han regalado a Bildu"; en julio, "Pedro Sánchez mintió a todos los españoles en plena campaña electoral y negó la amnistía"; en agosto, Sánchez rechazó los pactos de Estado que el PP le ofrecía, "porque prefería pactar con independentistas, con golpistas y con proetarras".

Mientras que en septiembre "permitió que Yolanda Díaz se reuniera con Puigdemont"; en octubre "bendijo la amnistía"; en noviembre, "asumió el relato de que los jueces prevarican"; y en diciembre, "hemos visto escándalos como el mediador internacional o lo que ocurrió ayer en Pamplona", tal y como ha señalado.

En definitiva, "para Pedro Sánchez estas son las prioridades y no los problemas reales que tienen los españoles de paro, pobreza o economía", y frente a ello, en la Región de Murcia se han aprobado los mejores presupuestos de la historia que van a blindar nuestro Estado de Bienestar y van a seguir mejorando la sanidad, la educación y la política social".

La diputada ha aseverado que "por cada muro que levante Pedro Sánchez, desde el Partido Popular vamos a seguir luchando para garantizar la igualdad de los españoles, la democracia y nuestra Constitución".

Guardiola ha recordado que el Partido Popular en la Región de Murcia "ganó las elecciones", rozando la mayoría absoluta con más del 43% de los votos, 21 diputados, gobernando en 30 de los 45 municipios "y consiguiendo el tercer mejor resultado del partido en España".

Además, el PP a nivel nacional "fue la fuerza más votada y ganador de las elecciones, con el respaldo de más de 8 millones de españoles que confiaron en el PP", lo que ha permitido que gobernemos en 12 de las 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla; en más de 3200 ayuntamientos; tener mayoría absoluta en el Senado y ser grupo mayoritario en el Congreso con 137 escaños.