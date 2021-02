PP pide la Diputación Permanente para que el Gobierno regional pueda enviar cuanto antes la lista de vacunados

CARTAGENA (MURCIA), 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea ha solicitado esta mañana la reunión "urgente" de la Diputación Permanente para que el Gobierno regional pueda enviar "cuanto antes" el listado de vacunados a los grupos parlamentarios que lo han solicitado, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha dicho que "tenemos que actuar desde el Partido Popular porque los grupos que salieron en tromba a pedirlo no han movido un solo dedo para acelerar el trámite parlamentario".

Ha añadido que "si no actuamos, antes de un mes los diputados no tendrán acceso a la información lo que demuestra que no quieren conocer la verdad sino solo hacer daño al PP", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Para Segado, este petición "es otra evidencia más de la transparencia del PP", y recuerda que "ayer hicimos lo que nadie ha hecho en toda España y es crear un registro público con el que demostramos que ningún cargo del PP en la Región ha incumplido el protocolo de vacunación".

El portavoz autonómico 'popular' señala que "frente a las falsedades del PSOE, nosotros actuamos con luz y taquígrafos". E insta a quienes desde la trinchera socialista continúan con las insinuaciones que "den un paso adelante y publiquen los datos de vacunación de los cargos socialistas".

"Diego Conesa sigue sin aportar un solo nombre lo que agranda sus mentiras", afirma el portavoz 'popular' quien considera que el secretario general de los socialistas murcianos "debería dimitir por el descrédito al que ha llevado a su partido por sus continuas falsedades."