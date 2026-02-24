El PP pide que Hugo Morán y la CHS comparezcan en la Asamblea por el estado "alarmante" de las presas en la Región

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha anunciado este martes, tras la Junta de Portavoces, que el PP ha registrado en la Asamblea Regional una solicitud para que comparezcan el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con el fin de que den explicaciones sobre el estado y el mantenimiento de las presas y embalses de la Región de Murcia.

Segado ha señalado que les preocupa que las 33 presas y embalses de la Región no hayan sido objeto de una "revisión en profundidad" en los últimos 20 años y ha advertido de que la falta de mantenimiento en infraestructuras hidráulicas puede tener consecuencias graves.

También ha sostenido que España está entre los países de la UE que menos invierte en el mantenimiento y renovación de infraestructuras hídricas, y ha reclamado que Morán "dé la cara" en la Cámara autonómica.

En la misma comparecencia tras la Junta de Portavoces, la diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, María Marín, ha detallado el calendario parlamentario acordado para los próximos días y ha criticado que siga sin prosperar la comisión de estudio sobre lo ocurrido con el aeropuerto de Corvera, una iniciativa que, según ha dicho, su grupo viene planteando "desde hace semanas".

Marín ha explicado que el lunes se celebrará la comisión de estudio sobre las bases del trasvase Tajo-Segura con dos comparecencias; que el martes habrá Comisión de Industria y, a las 13.00 horas, una reunión de los grupos con el sindicato STR para abordar la situación de Sabic; que el miércoles se celebrará un Pleno de impulso en el que su grupo llevará una moción sobre ordenación del territorio y medidas para prevenir inundaciones en municipios del entorno del Mar Menor; y que el jueves tendrá lugar el Pleno de control, donde el Grupo Mixto interpelará al Gobierno sobre el funcionamiento del FIAR de Águilas y sobre la gestión del '1-1-2'.

La parlamentaria también ha cargado contra la Mesa de la Asamblea, a la que ha acusado de actuar con criterios "arbitrarios" al admitir o modificar iniciativas, y ha puesto como ejemplo una petición de comparecencia de la consejera de Agricultura que, según ha afirmado, no fue incluida pese a haberse registrado en plazo.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Carmina Fernández, ha denunciado que es la cuarta semana consecutiva en la que el Grupo Socialista propone la comparecencia de ANSE y Ecologistas en Acción para pronunciarse sobre la posible modificación de la Ley del Mar Menor y que, según ha indicado, PP y Vox vuelven a negarse.

Además, ha avanzado que el jueves formularán dos preguntas en el Pleno de control sobre el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento y sobre la fachada del Hospital Santa Lucía de Cartagena, que permanece quemada tres meses después de un incendio.

El diputado de Vox, Rubén Martínez, por su parte, ha valorado que la próxima semana haya actividad parlamentaria de lunes a viernes y ha anunciado dos mociones de su grupo una para exigir el cese del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el deterioro de la red ferroviaria, y otra para reclamar la construcción de presas en el Valle del Guadalentín como medida de prevención ante inundaciones.