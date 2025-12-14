El PP propone ayudas directas que faciliten el traspaso de comercios a jóvenes y emprendedores para evitar sus cierres

La diputada regional María Ángeles Román - PP

MURCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional de Murcia defenderá el próximo martes una moción que apuesta por ayudas directas, para facilitar el traspaso de comercios a jóvenes, emprendedores y nuevos profesionales, con el objetivo urgente de evitar el cierre de establecimientos viables y preservar el tejido económico y social de los municipios.

La iniciativa, dirigida al Gobierno regional, surge ante el "problema creciente" del relevo generacional en un sector, el comercio, que en la Región aglutina a uno de cada cuatro autónomos. María Ángeles Román subraya que "el trabajo autónomo constituye uno de los principales motores de la economía regional", ya que genera "riqueza, empleo y cohesión social en todos los municipios".

Román ha destacado la importancia estratégica del comercio de proximidad, al que define no solo como "una fuente de ingresos y autoempleo, sino también un elemento vertebrador del territorio". "En los barrios, pedanías y municipios, los pequeños establecimientos son un punto de encuentro social y una pieza esencial para la vida cotidiana de los ciudadanos. Mantener vivo este tejido comercial supone mantener la identidad y la vitalidad de nuestros pueblos y ciudades", ha detallado.

Sin embargo, en su opinión, el sector afronta desafíos estructurales como la competencia digital, la inflación y los altos costes energéticos. A estos se suma, según ha advertido la diputada, "un problema por la falta de relevo y de continuidad en negocios viables, especialmente cuando sus titulares se jubilan o cesan su actividad sin encontrar sucesores o compradores".

Este fenómeno, ha alertado Román, "provoca el cierre de establecimientos con décadas de historia, la pérdida de empleo autónomo y asalariado, y el debilitamiento del entramado comercial de los municipios". Se trata, en muchos casos, de "negocios rentables y consolidados que podrían continuar su actividad con un nuevo titular, si existieran mecanismos de apoyo financiero, asesoramiento y acompañamiento adecuados".

Por ello, el PP considera "fundamental impulsar políticas activas que faciliten la transmisión de negocios comerciales entre autónomos, jóvenes emprendedores o nuevos profesionales interesados en mantener viva la actividad de un comercio ya existente". Román ha afirmado que "este tipo de ayudas permiten preservar el valor económico y social del negocio, evitando que desaparezca y contribuyendo a la consolidación del empleo autónomo".

COMPROMISO DEL GOBIERNO REGIONAL

La parlamentaria considera necesario "dar un paso más: crear un programa específico de apoyo a la transmisión de negocios, que combine incentivos económicos, asesoramiento técnico y formación, favoreciendo así la continuidad empresarial y el mantenimiento del empleo en el comercio local".

Es por ello, por lo que propondrá a la Cámara, en la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo promover "una línea específica de ayudas destinadas a favorecer la transmisión de negocios comerciales en el ámbito del trabajo autónomo, con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad económica y el mantenimiento del empleo".

En su opinión, "impulsar una línea de ayudas para este sector es una medida estratégica que contribuirá a consolidar el crecimiento del número de autónomos, favorecer el tejido empresarial murciano, evitar el cierre de comercios con potencial de viabilidad, dinamizar la economía local y el empleo estable, así como reforzar la identidad y la vida social de nuestras ciudades y municipios".