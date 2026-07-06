El PP reclama al Gobierno la reforma del sistema de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera

Portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado. - PPRM

MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha reclamado al Gobierno central que aborde la reforma del sistema de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebra este lunes.

Segado ha criticado que el Ejecutivo central no haya incluido esta cuestión en el orden del día del encuentro y ha asegurado que "cada día que pasa, el Gobierno de Pedro Sánchez castiga a los ciudadanos de la Región con menos dinero que el resto de las Comunidades Autónomas para Sanidad, Educación y políticas sociales", mientras que según informa el Partido Popular de la Región de Murcia.

Asimismo, ha afirmado que "es una vergüenza que el Gobierno de España no plantee en el CPFF de este lunes la reforma de un sistema de financiación injusto y que nos maltrata más que a ninguna otra región", y ha defendido que el Gobierno regional "lo está haciendo bien y sostiene a pulmón los servicios que en otras comunidades paga el Estado" pese al actual sistema de financiación.

El portavoz 'popular' ha insistido en que la Región de Murcia no reclama un trato preferente, sino disponer de los mismos recursos que el resto de comunidades autónomas. "Nosotros no queremos más que nadie, pero tampoco menos: queremos ser iguales que el resto de los españoles", ha concluido.