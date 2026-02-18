PP de la Región interpondrá una querella contra Sánchez Serna por llamar al alcalde de San Javier "hijo de puta"

El alcalde San Javier, José Miguel Luengo - EUROPA PRESS

MURCIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de la Región de Murcia interpondrá una querella contra el diputado de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, quien llamó al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, "hijo de puta", a través de su cuenta de la red social X, por lo sucedido en el Pleno de la semana pasada.

Así lo ha confirmado este miércoles a los medios de comunicación Luengo, quien ha asegurado que no puede dejar pasar lo sucedido. "Al ser un diputado de Podemos, representando a Podemos desde el Congreso de los Diputados, dirigiéndose a mí como alcalde del PP de San Javier y como secretario general del Partido Popular, entiendo que hay un ataque también al PP".

Reclama 30.000 euros, una cifra que aún se desconoce en qué quedara y cuya pretensión es que "cómo están utilizando el tema del cáncer, lamentablemente" se destine a la Asociación del Cáncer con sede en San Javier.

Luengo ha dejado claro que lo que no puede consentir es que "un concejal de Podemos o de cualquier grupo, a gritos, le quite o amedrente a la concejal de Turismo, a cualquier persona, en este caso a la concejala de Turismo, Estíbaliz Masegosa".

Ha denunciado que el concejal de Podemos en San Javier, Matías Cantabella, se levantara con un "griterío" e "imponiendo una agresividad que ella se achanta y le digo en numerosas ocasiones que no tiene la palabra, que tiene que dejar que ella hable hasta que la situación sea sostenible y tengo que mantener el orden del Pleno y por eso le invito a abandonarlo".

"Ante esos insultos en redes sociales de un diputado nacional, el Congreso de los Diputados, toda la institución y el parlamentario nacional, esa forma de dirigirse a cualquier persona se descalifica por si misma", ha defendido.

Asimismo, critica que el concejal de la formación morada "utilice" su enfermedad en un momento de la discusión "acalorada por su parte, a grito limpio contra una concejal en una actitud chulesca, desmedida, agresiva, cuando no tenía la palabra".

"Ante la falta de argumentos, él le afea a la concejal a gritos que tiene cáncer" cuando "todos hemos sido sensibles ante su enfermedad", ha expuesto Luengo, que ha recordado que "durante muchos meses el concejal ha asistido los cinco primeros minutos del Pleno para poder cobrarlo y hemos entendido esa sensibilidad".

Lo que no puede ser, considera, es que "vomite cada día lo que quiere en redes sociales de una forma agresiva y despectiva y cuando se queda sin argumentos entonces utilice el cáncer".

Entiende Luengo que "es una falta de respeto a todos los enfermos de cáncer, ya que todos tenemos un padre, una madre, un hermano o algunos hemos dejado de tenerlo por esta enfermedad".

Por lo tanto, ha finalizado, es "mezquino" utilizar como argumento, porque, ha preguntado, "el qué sabe si hay algún concejal más que está pasando por esa situación, por qué quiere coger esa bandera utilizando esto". "Es una falta absoluta de respeto y así se lo hice saber", ha concluido.