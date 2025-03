El PP reitera "su voluntad de alcanzar un acuerdo de Presupuestos en defensa del interés general de la Región"

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado - Edu Botella - Europa Press - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular Joaquín Segado ha reiterado "la voluntad del Partido Popular de alcanzar un acuerdo de Presupuestos en defensa del interés general de la Región". Segado ha subrayado que la sociedad de la Región "exige que nos centremos en aprobar unas nuevas cuentas que avancen en Educación, Sanidad y políticas sociales", según han informado fuentes del partido en una nota deprensa.

"No debemos permitir que nadie convierta en un problema algo a lo que no se le destina ni un solo euro, porque no está incluido en el presupuesto regional", ha matizado Segado, para apuntar que "esta Región debe seguir creciendo, bajando impuestos a las familias y reforzando el Estado del Bienestar".

El portavoz ha incidido en que en el PP "seguimos mostrando nuestra máxima disposición al acuerdo apelando a la responsabilidad, porque así lo exigen los ciudadanos de la Región". "Es necesario aprobar las cuentas regionales para que la Región de Murcia siga avanzando y progresando", ha concluido.