El PP reivindica la Constitución como garante del Estado de Derecho "frente a los abusos de poder de Sánchez"

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM Joaquín Segado - PP

MURCIA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hoy se celebra el Día de la Constitución Española, aprobada tal día como hoy en 1978 por los españoles a través de referéndum. El Partido Popular de la Región de Murcia vuelve a reivindicarla y, este año, para destacar sobre todo su valioso papel como garante del Estado de Derecho "frente a la corrupción y los abusos de poder de Pedro Sánchez".

"La independencia judicial y la separación de poderes que consagran nuestra Carta Magna impiden que los atropellos del sanchismo a la ley y la democracia queden impunes", ha resaltado el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM Joaquín Segado.

"Gracias a la labor de jueces y magistrados, 'independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley', un fiscal general del Estado no ha podido escudarse en su posición para que un acto delictivo como es revelar datos reservados de un ciudadano particular quedara sin condena", ha señalado Segado.

"La independencia de nuestra Justicia está siendo la mejor garantía para que personas del entorno del mismísimo presidente del Gobierno, como Ábalos, Koldo o Santos Cerdá, o incluso su esposa y su hermano, tengan que responder en sede judicial por casos de supuesta corrupción", ha recordado el vicesecretario. "Porque la cercanía política, personal o incluso familiar al jefe del poder Ejecutivo no concede privilegios ni excepciones en el cumplimiento de las leyes, al menos en democracia", ha apostillado.

"Un principio que no parecen concebir quienes se dedican a presionar a la Justicia y desacreditan las sentencias judiciales cuando les son desfavorables", ha apuntado Segado. "Las injerencias del actual poder Ejecutivo en el Judicial, y que además se insulte a jueces con descalificativos como 'fachas con toga', son actitudes que no deberían normalizarse en un sistema democrático que tiene en la separación de poderes uno de sus pilares fundamentales", ha advertido.

"El problema que tiene Pedro Sánchez es que le estorba la democracia que precisamente nuestra Constitución garantiza", ha remarcado el vicesecretario. "Lo demuestra no solo con sus ataques a la Justicia, sino también con su pretensión de colonizar todas las instituciones, incluido el propio Poder Judicial", ha lamentado.

Al hilo, Segado ha destacado asimismo el importante papel de "una prensa independiente que, en el ejercicio de las libertades de expresión e información, y a pesar de los insultos y los intentos del Gobierno de Sánchez por silenciarla, ha contribuido con sus investigaciones a que salieran a la luz casos de corrupción que ahora están sometidos a proceso judicial".

También ha puesto en valor la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "como Policía Judicial" en otra función que le encomienda la Constitución: "la de averiguación del delito". "De nuevo, a pesar de las zancadillas y las campañas en contra del Gobierno de Pedro Sánchez", ha añadido.

"Y es que los Padres de la Constitución no solo pusieron las bases del periodo de mayor libertad y prosperidad de nuestra historia, sino de un sistema que frena a un jefe del Ejecutivo que, como el actual, pretende concentrar todo el poder en torno a él y busca su impunidad y la de los suyos", ha resaltado. "Algo que siempre agradecerá la salud de nuestra maltratada democracia", ha concluido.