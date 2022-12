El PP reprocha al Gobierno que no haya contestado a la petición de establecer conexión aérea entre Murcia y Madrid

MURCIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP Francisco Bernabé ha reprochado este jueves al Gobierno central que no haya respondido aún a la petición hecha hace siete meses por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, para establecer un enlace aéreo entre el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y Madrid.

Para Bernabé, "es incomprensible que Sánchez no autorice que la Región tenga un vuelo con Madrid", a pesar de que el aeródromo murciano, inaugurado en 2019, "está volviendo a recuperar las cifras de negocio" tras la pandemia del coronavirus, según han informado fuentes del partido en un comunicado.

"No se entiende que, dentro de las rutas, no esté todavía el vuelo con la capital, para el que se ha solicitado la declaración de Obligación de Servicio Público por parte del Gobierno regional", ha manifestado el parlamentario 'popular'.

En la misma línea, ha señalado que la Región cuenta "con más de un millón y medio de habitantes" y "una capacidad turística y una potencia exportadora fuera de toda duda", pero "aún así, carecemos de la capacidad de volar a la capital", algo que ha calificado de "absolutamente incomprensible para todos".

Especialmente, según ha subrayado el senador del PP, "teniendo en cuenta la total ausencia de comunicaciones por tren, que nos ha convertido en una isla ferroviaria y condenado a sólo poder desplazarnos en automóvil".

NOMBRE DEL AEROPUERTO

Por otro lado, Bernabé ha señalado que "la Región nunca perdonaría que el aeropuerto no se llame Juan de la Cierva", al insistir en que el ingeniero "fue figura reconocida y admirada por ser uno de los padres de la aeronáutica a nivel mundial, además de ser de nuestra tierra".

"Tiene monumentos, calles, plazas y una de las becas de investigación más prestigiosas a nivel nacional concedidas por el Gobierno de España", ha precisado, para afirmar a continuación que "no entendemos que sea el mismo Ejecutivo de España el que nos prohíba a los ciudadanos de la Región que le pongamos su nombre al aeropuerto de la tierra que lo vio nacer".

Por ello, ha reclamado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que "no haga política donde no la hay, ni busque el conflicto que no existe", y que permita poner el nombre de Juan de la Cierva "a nuestro aeropuerto".