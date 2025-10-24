El PP tacha de "intento desesperado" el anuncio de Lucas sobre la continuidad del cuartel de Zarcilla de Ramos

LORCA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular en Lorca, Fulgencio Gil, ha tachado de "intento desesperado" el anuncio que este viernes ha realizado el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, quien ha asegurado que el cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos no se va a cerrar.

Gil ha insistido en que "el PSOE va a cerrar el cuartel, está obsesionado con ello y le ha puesto fecha de caducidad. La palabra de Lucas es tan firme y consistente como el humo".

Así, ha afirmado que "el sorprendente anuncio es un burdo intento de salvar la cara ante los medios por la que se le viene encima. Hoy no, mañana si, pasado no. Miente descaradamente. Están engañando a la gente y jugando con fuego".

Asimismo, Fulgencio Gil ha asegurado que "si teníamos dudas, han quedado resueltas: van a cerrar el cuartel. El anuncio de Lucas es un señuelo, y es que, cuando se descubren sus intenciones, el PSOE intenta negarlas, aunque después se confirma toda su mentira. No vamos a confiar en un acto de fe. Nos están preparando el cuerpo para su cierre definitivo".

Por último ha añadido que "precisamente por estos cambios 'misteriosos, oportunos y repentinos' en el discurso del Gobierno, ahora, más que nunca, llevaremos esta reivindicación a todas partes hasta que dejen de mentir y se comprometan con hechos reales, porque es imposible fiarse del sanchismo, de sus vaivenes, manipulaciones y propaganda".

PRÓXIMOS PASOS Y MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL

El Partido Popular presentará mociones en el Ayuntamiento de Lorca, en la Asamblea Regional, en el Congreso de los Diputados y en el Senado para "exigir al Ministerio del Interior que garantice la continuidad del cuartel de Zarcilla de Ramos, su apertura ininterrumpida y el refuerzo con medios y personal, rechazando cualquier plan que contemple su cierre o debilitamiento". Además, se hará a través de preguntas directas de control al propio Gobierno exigiendo una respuesta pública, veraz y comprometida.

"Invitamos a los vecinos, asociaciones vecinales, fuerzas políticas y sociales del municipio a sumarse a esta reivindicación justa y necesaria. No vamos a descansar hasta que este compromiso se convierta en realidad", ha añadido Fulgencio Gil.

APOYO DE DIPUTADOS Y SENADORES

Diputados y senadores del Partido Popular han acompañado al presidente del Partido Popular en Lorca, Fulgencio Gil, en su defensa del cuartel de la Guardia Civil en Zarcilla de Ramos.

Gil ha afirmado que la continuidad del cuartel es "un hecho esencial e irrenunciable tanto para el Ayuntamiento de Lorca como para sus vecinos. Este cuartel ha sido un pilar clave de seguridad y no sólo exigimos que se mantenga, sino que se refuerce, que se convierta en un puesto operativo permanente, abierto las 24 horas y con mayor dotación de agentes. Lo decimos alto y claro: aquí no hay margen para recortes".

Gil ha criticado que el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, asegurara que el cierre del cartel "estaba sobre la mesa" por lo que consideran que "esto confirma que existe una clara intención por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de desmantelarlo".

"El Gobierno central ha demostrado que su palabra no vale nada. Este engaño a los lorquinos es inaceptable. Exigimos que no se produzca ni un solo recorte más en seguridad. No lo vamos a permitir" ha resaltado la diputada regional, María del Carmen Ruiz.

Por su parte, la senadora Antonia López ha comentado que esta "es una cuestión de justicia territorial: los vecinos de Zarcilla de Ramos y de todas las pedanías deben tener las mismas garantías de seguridad que los que viven en el casco urbano. La decisión de cerrar, o de contemplar su cierre, es una muestra más de abandono institucional hacia el medio rural. Desde el Senado y desde el Congreso de los Diputados lo vamos a llevar hasta el final".

Gil, quien es también alcalde de Lorca, ha señalado que desde el consistorio "el compromiso es con la gente, con los vecinos de Lorca, y así seguirá siendo: luchando por lo que de verdad necesitan y apoyándolos para evitar el cierre del cuartel de Zarcilla de Ramos, así como para que la presencia de la Guardia Civil sea efectiva, permanente y reforzada".