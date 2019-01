PP: "El trasvase tiene 3 grandes aliados, López Miras, García y Casado y 2 grandes enemigos, Sánchez y Conesa"

Actualizado 18/01/2019 12:49:22 CET

Nuria Fuentes asegura que "Sánchez tiene el domingo la oportunidad de comprometerse públicamente a no derogar el Tajo-Segura"

MURCIA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Nuria Fuentes, ha afirmado que "el trasvase Tajo-Segura tiene tres grandes aliados en los presidentes nacional y regional del PP, Pablo Casado y Fernando López Miras, así como en Teodoro García, secretario general del partido". Por contra, ha señalado que esta infraestructura "también cuenta con dos grandes enemigos, Pedro Sánchez, que en varias ocasiones se ha pronunciado a favor de poner fin al acueducto y su secretario general en Murcia, Diego Conesa".

La portavoz regional del PP ha contrapuesto la "defensa que el PP hace de las necesidades hídricas de la Región" a la postura del PSOE. Así, ha puesto en valor que hace tan solo un mes el presidente Pablo Casado visitara Murcia y su primera reunión fuera con los regantes y, sin embargo, Pedro Sánchez "nos visita este domingo y el agua no marca su agenda, simplemente porque no está entre las prioridades del PSOE".

Fuentes ha asegurado que "el PSOE debe dejarse ya las palabras y pasar a los hechos, debe mostrar su firme compromiso con la Región de Murcia y con los regantes y decir alto y claro que no va a cerrar el Trasvase Tajo-Segura", al tiempo que ha añadido que "otro de los caballos de batalla por el que lucha el Ejecutivo de López Miras es el "injusto sistema de financiación autonómica al que nos tiene sometidos el PSOE, que está asfixiando a todos los murcianos y del que urge su reforma inmediata".

España no puede tener un presidente cuya política del agua pase por cerrar el Trasvase, "eso nunca lo vamos a consentir", ha remarcado la portavoz popular para resaltar que las transferencias de agua y la interconexión de cuencas forman parte de las propuestas del PP en el Pacto Nacional del Agua.

Fuentes ha definido a Sánchez como "la mala copia de Zapatero pero sin votos, con Falcon y preocupado solo de mantener el sillón de Moncloa y, precisamente por su similitud con Zapatero, la historia se repite".

Ha recordado que "Zapatero derogó el trasvase del Ebro y nos sometió a la financiación autonómica que tenemos a día de hoy y que nos sitúa entre las comunidades peor financiadas y los socialistas murcianos entonces agacharon la cabeza y asintieron ante tal despropósito y Sánchez, ahora, quiere acabar con el Tajo-Segura y no acomete la reforma de la financiación, a lo que Diego Conesa y el PSRM, con una actitud de total sumisión, agachan la cabeza y vuelven a asentir ante semejante disparate".

Por ello, ha insistido "desde PP no vamos a permitir ni a Sánchez ni a Conesa que nos ahoguen sin agua, y nos asfixien con la falta de financiación autonómica justa, dos temas a los que urgimos que pongan, de una vez por todas, una solución definitiva, porque los murcianos no podemos esperar más".

"Los Presupuestos Generales del Estado dejan claro que no ha puesto dinero para las grandes infraestructuras hidráulicas", según Fuentes, quien ha trasladado a los murcianos que, "si no queremos que la historia se repita, no tenemos que permitir que Sánchez siga en la Moncloa ni que Conesa llegue al Palacio de San Esteban".

CONVENCION NACIONAL "ESPAÑA EN LIBERTAD"

Al hilo de la celebración de la Convención Nacional del PP que comienza este viernes por la tarde en el recinto ferial de IFEPA en Madrid, la portavoz regional del PP ha explicado que la delegación murciana que se desplazará al acto ronda las 120 personas entre cargos públicos autonómicos, municipales, representantes orgánicos y miembros de Nuevas Generaciones.

La expedición murciana podrá escuchar al presidente regional de la formación, Fernando López Miras, que este viernes tiene su turno de palabra, y que defenderá la política económica puesta en marcha por el Ejecutivo regional basada en la bajada de impuestos, "lo que ha convertido a la Región de Murcia en la comunidad autónoma con los tributos más bajos de toda España, a pesar de estar infra financiada".

"López Miras va a hablar de política económica, de tributos y de cómo la Región se ha convertido en la comunidad en la que pagamos los impuestos más bajos, con más inversión y más empleo", ha señalado Fuentes. Todo ello, frente a un Pedro Sánchez que, a través de los PGE, "va a quitar 300 euros de los bolsillos de cada murciano para pagar sus hipotecas".