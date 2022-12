PP: "Es urgente que Feijóo llegue a Moncloa porque día tras día la Región sufre el castigo del Gobierno de Sánchez"

Tellado: "En las elecciones autonómicas del 28 de mayo los ciudadanos premiarán y recompensarán el compromiso del presidente López Miras"



MURCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido que "es urgente que Alberto Núñez Feijóo llegue a Moncloa porque día tras día la Región de Murcia sufre el castigo del Gobierno de Pedro Sánchez". De hecho, ha insistido en que "el PP es el partido que mejor defiende los intereses de esta Región y ante la deriva nacional a la que estamos sometidos".

Estas declaraciones las realizó este miércoles antes de comenzar la Junta Directiva Regional del PP en la que participó el vicesecretario de Organización del PP nacional, Miguel Tellado, quien también mantuvo un encuentro con el Comité de Dirección del Partido Popular de la Región de Murcia, así como con jóvenes de Nuevas Generaciones en Cartagena.

López Miras ha desglosado las situaciones de perjuicio a las que el Gobierno de Pedro Sánchez somete a la Región, como con "la financiación, el reparto de fondos, la hoja de ruta del Gobierno de Sánchez con el agua y con el Trasvase, o la Alta Velocidad", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

En esta línea, ha defendido que "Feijóo es España" y desde la Región de Murcia "trabajaremos para que este cambio se produzca lo antes posible para aportar estabilidad, coherencia y credibilidad a un Gobierno que hace mucho tiempo la perdió.", ha insistido el presidente regional, quien ha matizado que "no puede ser que la gobernabilidad de España dependa de aquellos que quieren romperla, y que se esté gobernando precisamente para ellos".

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP nacional, Miguel Tellado, se ha mostrado convencido de que "en las elecciones autonómicas del 28 de mayo los ciudadanos premiarán y recompensarán el compromiso del presidente López Miras a lo largo de todo este tiempo".

En este sentido, ha añadido que desde el PP "en la Región de Murcia nos hemos dedicado a hacer política de calidad y estoy seguro de conseguiremos una mayoría que dé estabilidad a la Región, genere crecimiento económico, empleo y riqueza".

Así, Tellado ha dado "todo el apoyo al proyecto político de Fernando López Miras, un proyecto basado en la responsabilidad fiscal con notables rebajas de impuestos que facilitan la vida de todas las familias: mientras el Gobierno de España sube impuestos, el Gobierno de la Región de Murcia baja impuestos y presenta los presupuestos con profundos compromisos sociales, 8 de cada 10 euros se destinan a política social, sanidad y educación".

En esta línea, ha defendido que "el modelo de Fernando López Miras es el modelo de Alberto Núñez Feijóo y es el modelo del Partido Popular. Somos gobiernos serios, responsables y centrados en los problemas de las personas".

Por el contrario, tal y como ha remarcado Tellado, "Pedro Sánchez ha configurado unos Presupuestos Generales del Estado pensando única y exclusivamente en satisfacer a sus socios de Gobierno y sus necesidades electorales", a lo que ha apuntado que "el Gobierno con mayor recaudación de la historia es también el Gobierno que más ha incrementado la deuda pública en nuestro país, hipotecando no solo el presente, sino el futuro". Tellado ha asegurado que "presentar el AVE como Alta Velocidad es tratar a los ciudadanos de la Región de Murcia como españoles de segunda porque no es Alta Velocidad".

Por otro lado, ha insistido en que "este Gobierno de España ha perdido la legitimidad porque su programa electoral es radicalmente opuesto a la agenda legislativa en favor de los independentistas que siguen". "Sánchez ha mentido a todos y reclamamos elecciones inmediatas", ha asegurado Tellado.

De hecho, "hoy los que no creen en España tienen en sus manos al Gobierno, logran todo lo que se proponen y lo cierto es que no serán penados porque esos delitos están siendo eliminados de nuestro Código Penal que lo han cambiado al dictado". A lo que ha añadido que "ahora nos dicen que no se celebrará un referéndum y estoy seguro de que si Pedro Sánchez sigue al frente del Gobierno de España, en Cataluña habrá, lamentablemente, una vez más, un referéndum", ha remarcado Tellado.