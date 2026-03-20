El PPRM abre la 'Oficina del Parlamentario' para que los ciudadanos tengan hilo directo con diputados y senadores

Diputados nacionales y senadores del PPRM presentan la 'oficina del parlamentario' - PPRM

MURCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los diputados nacionales y senadores del Partido Popular por la Región de Murcia (PPRM) han puesto en funcionamiento la 'oficina del parlamentario', un nuevo canal de comunicación diseñado para que los ciudadanos trasladen sus reivindicaciones y propuestas de manera directa a las Cortes Generales.

El senador Francisco Bernabé ha presentado esta iniciativa este viernes en Murcia junto a los parlamentarios Antonio Luengo, José Ramón Díez de Revenga, Antonia López Moya, Isabel Borrego y Violante Tomás, según ha informado el PP en un comunicado.

El objetivo de este servicio es recoger los problemas que afectan a los murcianos en materias competencia del Gobierno de España, tales como seguridad ciudadana, justicia, costas o infraestructuras, entre otros asuntos.

Bernabé ha explicado que los ciudadanos pueden realizar sus peticiones a través del correo electrónico 'oficinadelparlamentario@ppregiondemurcia.com' y del teléfono '968 212 269'.

Los representantes 'populares' se encargarán de tramitar estas propuestas para que sean debatidas tanto en el Congreso de los Diputados, como en el Senado.

El senador ha subrayado que esta vía de contacto busca que la política resulte más cercana y ayude a recuperar la confianza de los ciudadanos en sus representantes públicos.

Según ha manifestado el parlamentario, la formación pretende alzar la voz ante lo que consideran "atropellos" contra la Región y realizar una política útil que beneficie a la población murciana.

"Mientras unos solo pisan moqueta, nosotros pisamos directamente la calle; esa es la vía para que los ciudadanos recuperen la confianza en sus políticos, que todos sabemos que está un tanto deteriorada en estos últimos tiempos, especialmente a raíz de los últimos escándalos de corrupción", ha destacado el senador del PP.

Bernabé ha incidido en que "frente al delegado de Sánchez en la Región, que solo agacha la cabeza ante sus amos de Madrid, nosotros vamos a alzar la voz ante cada uno de los atropellos que se estén perpetrando contra los ciudadanos de la Región de Murcia".

"A nosotros no nos van a callar, nosotros sí que vamos a cumplir con los murcianos", ha añadido el senador 'popular'.