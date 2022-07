El PPRM exige al Gobierno que "pague de inmediato" a los abogados del turno de oficio lo que les debe

MURCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que exige al Gobierno de España pago inmediato "y sin más dilación" de las cantidades pendientes en concepto de retribuciones debidas a los abogados del turno de oficio por parte del Ministerio de Justicia.

La diputada regional del Partido Popular, Miriam Guardiola, ha denunciado que los abogados del turno de oficio llevan más de cuatro meses sin cobrar y "unos 1.500 abogados de la Región de Murcia están afectados por estos impagos", a lo que ha añadido "¿se imaginan lo que es para una familia que depende de ese sueldo estar sin cobrar cuatro meses?".

"Ni Pedro Sánchez ni Vélez estarían sin cobrar cuatro meses, es necesario un poco de empatía y sensibilidad por esas familias, porque hablamos de 3.000 personas afectadas en la Región", ha sentenciado Guardiola.

En esa línea, la 'popular' ha advertido que "el próximo día 12, con ocasión del día de la justicia gratuita y del turno de oficio, el PP estará junto a los abogados en las protestas convocadas frente a la Delegación del Gobierno", porque "los abogados cumplen, pero el Ministerio no".

"El PSOE sigue callado de manera cobarde y no se ha manifestado a favor de los abogados, al contrario, está tapando esta situación", y ha añadido que "siguen sin ayudar a los ciudadanos de la Región y nunca están cuando se trata de reivindicar un derecho ni cuando hay que exigirle algo al Gobierno de España".

"Los letrados del turno de oficio de Cartagena, Murcia y Lorca han denunciado esta situación tan lamentable que viven miles de abogados porque hablamos de retrasos intolerables e injustificados del pago de sus honorarios", ha lamentado la 'popular'.

Al hilo, Guardiola ha destacado que "es una situación angustiosa porque, desde el mes de marzo, les adeudan más del 80 por ciento, esto supone 300.000 euros y falta por pagar todo el mes de abril, mayo, junio y julio ya ha comenzado".

La portavoz ha manifestado que los abogados del turno de oficio "son un pilar fundamental en nuestro Estado de Derecho", por lo que "no es de recibo ni puede justificarse de ninguna manera que los abogados estén todavía sin cobrar su sueldo".

"No hay nada más justo que este colectivo cobre sus honorarios por los servicios prestados y no hay motivo para esta demora que está afectando a miles de familias en la Región" para continuar diciendo que "son familias ya castigadas por la crisis económica, la subida de la inflación, la luz, el carburante y la cesta de la compra".

La 'popular' ha denunciado que el hecho de que "no entre dinero a casa y el que los abogados no cobren por su trabajo está empobreciendo más a estas familias, que están asfixiadas y que no pueden llegar a fin de mes", por lo que "el Gobierno de España debe actuar de inmediato, sin más demora ni dilación, porque no es en ningún caso de recibo que no se paguen los servicios prestados", por lo que "el PSOE en la Región debe exigir ya a Sánchez que pague de inmediato lo que debe a los abogados del turno de oficio".

COMPARECENCIA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso exigirá la comparecencia de la secretaria de Estado de Justicia para que dé explicaciones sobre el retraso de los importes adeudados desde el mes de marzo de los honorarios de los letrados del turno de oficio.

Asimismo, han preguntado al Gobierno si conoce Sánchez los retrasos que están afectando al pago de los servicios prestados por los abogados del turno de oficio en materia de justicia; y si conoce desde cuándo llevan produciéndose esos retrasos, a cuántos letrados afecta, las razones por las que no se han abonado dichos servicios prestados, el importe que se les adeuda, y la fecha en la que se procederá a las cantidades adeudadas.