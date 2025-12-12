PPRM: "La incompetencia y el sectarismo de la ministra de Sanidad provocarán que las listas de espera se disparen"

Archivo - La diputada regional del Partido Popular, Mari Carmen Ruiz Jódar - PP - Archivo

MURCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular Mª. Carmen Ruiz Jódar ha denunciado hoy, con motivo del cuarto día de la huelga que llevan a cabo los médicos, que "la incompetencia y el sectarismo que caracterizan a la ministra de Sanidad, Mónica García, provocarán que las listas de espera se disparen en la Región de Murcia y en toda España".

"Los pacientes y usuarios del sistema sanitario están siendo ya las principales víctimas de la cerrazón y falta de diálogo del Gobierno de Sánchez", ha alertado Ruiz Jódar, que al respecto ha señalado que "cerca de 11.000 consultas, alrededor de 500 cirugías y más de 1.000 pruebas diagnósticas se han dejado de realizar en la Región de Murcia en los tres primeros días de huelga".

La diputada del PP ha reprochado "la total falta de empatía de un Gobierno, porque solo dialoga con aquellos de los que depende su permanencia en el poder, como los partidos independentistas". En cambio, el ministerio "ha tratado con absoluto desprecio a nuestros profesionales sanitarios, cuyas demandas y peticiones no ha sabido ni ha querido atender".

"Una posición intransigente que ha empeorado aún más su enfrentamiento frontal con los profesionales, y que además ha dañado la actividad asistencial en un momento especialmente difícil", ha lamentado.

"La ministra no tiene otra salida que su dimisión inmediata para que quien la sustituya retire el Estatuto Marco, se siente a negociar y escuche a los profesionales sanitarios", ha concluido.