El PPRM reclama un nuevo modelo de oposiciones docentes con criterios de evaluación homogéneos

Diputado Regional Del PP, Carlos Albaladejo - PPRM

MURCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Carlos Albaladejo ha reclamado al Gobierno de España un nuevo modelo de acceso a la función pública docente que, según ha defendido, ofrezca "mayor objetividad, transparencia y seguridad jurídica" a los aspirantes y establezca criterios de evaluación homogéneos en el conjunto del país, según ha informado el PPRM.

Albaladejo ha realizado estas declaraciones tras las recientes oposiciones de Primaria y Secundaria celebradas en España y ha señalado que, a su juicio, el proceso "ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que ni es exclusivo de la Región de Murcia ni es nuevo".

El diputado 'popular' ha defendido revisar el actual sistema de acceso, que, según sus palabras, "fue diseñado hace décadas y no siempre permite valorar de manera integral las competencias profesionales que exige hoy el ejercicio de la docencia".

En este sentido, ha planteado avanzar hacia un modelo que combine el rigor de las pruebas con una valoración más amplia de las capacidades de los futuros docentes y que reduzca la discrecionalidad en la corrección de los ejercicios.

Albaladejo ha recordado que la regulación básica del acceso a la función pública docente corresponde al Gobierno central y ha señalado que cualquier modificación sustancial requiere, a su juicio, del impulso del Ministerio de Educación y de la coordinación con las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Educación.

Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una moción en la Asamblea Regional para instar al Ejecutivo central a convocar "con carácter urgente" este órgano y abordar una revisión del actual modelo de acceso a los cuerpos docentes.

El parlamentario ha defendido que la reforma debería reforzar "la objetividad, la transparencia, la seguridad jurídica y la homogeneidad en la evaluación", además de establecer criterios comunes de corrección y mejorar la formación y coordinación de los tribunales.

"Los opositores deben saber que, con independencia del territorio en el que se examinen, van a ser evaluados con las máximas garantías y con criterios claros y homogéneos", ha subrayado.

Asimismo, Albaladejo ha reclamado la creación de un grupo de trabajo en el que participen las comunidades autónomas, representantes del profesorado, organizaciones sindicales y expertos en educación para elaborar una propuesta de reforma consensuada.

El diputado del PP ha señalado que el objetivo sería "mejorar el sistema de acceso para seleccionar a los mejores profesionales" y ofrecer a los aspirantes un procedimiento "más justo, transparente y garantista".