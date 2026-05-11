El precio del coche usado cae un 1,5% en la Región de Murcia en abril

Archivo - Vehículo en exposición en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia se ha convertido en la única comunidad autónoma de España donde el precio de los turismos de ocasión registró una caída interanual durante el mes de abril.

Según los datos difundidos por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), el coste medio del turismo usado en la Región se situó en los 12.094 euros, lo que supone un descenso del 1,5% respecto al mismo mes de 2025.

Esta tendencia contrasta con el comportamiento del mercado nacional, donde el precio medio subió un 3,8% hasta alcanzar los 13.542 euros, situándose por encima de la inflación (3,2%).

En términos mensuales, el desplome en la comunidad es aún más acusado, con una caída del 3,4% respecto a marzo de 2026, frente al ligero descenso del 0,5% registrado en la media del país.

VEHÍCULOS DE MÁS DE OCHO AÑOS

En el segmento de los coches más antiguos (más de ocho años), el precio medio en Murcia fue de 9.831 euros. Aunque este dato representa una subida interanual del 2,7%, sigue estando lejos de la media nacional para este tipo de vehículos, que se sitúa en 10.903 euros (+5,9%).

Destaca que en la Región de Murcia este mercado de vehículos de mayor edad es predominante, acumulando el 74,2% del total de las ventas, frente al 62,7% de la media nacional.

Desde Ancove, su presidente, Eric Iglesias, ha reiterado que el encarecimiento de los combustibles está generando "desconfianza" entre los consumidores. La asociación considera que las medidas del Gobierno para paliar este alza son "insuficientes".

Asimismo, Iglesias ha explicado que la subida generalizada de precios a nivel nacional responde a un cambio lento en la demanda hacia vehículos más nuevos y eficientes, lo que provoca que las ventas de coches baratos (menos de 21.000 euros) caigan mientras aumentan las de los segmentos más caros.