La presidenta de la UCAM define la Semana Santa de Popayán (Colombia) como un "faro de fe y esperanza"

La presidenta de la UCAM, Mª Dolores García, pregonó la Semana Santa de Popayán (Colombia) - UCAM

MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), María Dolores García, pronunció este pasado jueves el pregón oficial de la Semana Santa de la ciudad colombiana de Popayán. Al acto, celebrado en la iglesia de Santo Domingo, acudieron autoridades civiles, eclesiásticas y representantes de las cofradías.

Sus procesiones son de las más emblemáticas del mundo, estando reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, según han informado desde la institución.

Durante su intervención, la presidenta de la UCAM puso en valor la dimensión espiritual de esta celebración, subrayando que la Semana Santa constituye "una oportunidad privilegiada para reflexionar sobre los misterios centrales de la fe cristiana: la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo".

En la misma línea subrayó que "la Semana Santa nos recuerda que el camino de la Cruz no termina en el dolor. Conduce siempre, inexorablemente, hacia la luz de la Resurrección".

En el pregón destacó el papel fundamental de las procesiones como expresión pública de fe y como vehículo de transmisión intergeneracional de valores, incidiendo en que estas manifestaciones no solo representan una tradición cultural, sino que son "una herencia viva que se recibe, se guarda y se transmite de generación en generación".

A lo que añadió que "la contemplación de las imágenes sagradas es una auténtica fiesta para los ojos y, al mismo tiempo, un estímulo profundo para el corazón creyente".

Asimismo, resaltó la singularidad de la Semana Santa de Popayán, caracterizada por el recogimiento, la solemnidad y la participación activa de la ciudadanía, desde los cargueros hasta los más jóvenes, "quienes encuentran en estas celebraciones una escuela de fe y compromiso".

Finalmente, María Dolores García invitó a los asistentes a vivir estos días "desde la esperanza", señalando que "el camino de la Cruz conduce a la Resurrección, y ha animado a mantener viva la fe en la vida cotidiana".

Concluyó su intervención destacando que la Semana Santa de Popayán continúa siendo "un faro de fe y esperanza que ilumina no solo a la ciudad, sino a toda la comunidad cristiana".

INTENSA AGENDA EN COLOMBIA

María Dolores García, que participará en los desfiles procesionales del Viernes de Dolores y Domingo de Ramos de esta emblemática ciudad, ha mantenido una intensa agenda de encuentros con representantes de instituciones colombianas.

Cabe destacar la renovación del acuerdo de colaboración con la Universidad Uniautónoma del Cauca, y reuniones con el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, y el arzobispo de esta diócesis, monseñor Omar Sánchez.