El presidente de Ucomur y Ucoerm recuerda a Ballesta como "un hombre bueno y un gran profesional"

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucomur y Ucoerm, Juan Antonio Pedreño, ha mostrado este lunes su pesar en su nombre y en el de ambas organizaciones por el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta.

Pedreño ha expresado su gratitud hacia la figura de "un hombre bueno, un gran profesional comprometido con el municipio de Murcia y con la Región. Sus acciones fueron fundamentales para la consecución de la capitalidad española de la Economía Social para nuestra Región", según han informado en un comunicado.

El presidente de Ucomur ha destacado la implicación de Ballesta desde sus diferentes responsabilidades. "Su compromiso con el cooperativismo fue total, y su apoyo ha sido constante a lo largo de los años desde sus diferentes responsabilidades". "Se marcha un excelente alcalde y mejor persona", ha concluido.