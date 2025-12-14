Previsión meteorológica para este domingo, 14 de diciembre: cielos cubiertos, acompañados de lluvias y tormentas

MURCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 14 de diciembre, cielos cubiertos acompañados de chubascos persistentes y tormentosos, localmente fuertes.

Las temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso. Vientos moderados de componente este.

En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 11 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 de mínima y 14 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 13 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.