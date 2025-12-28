Previsión meteorológica para este domingo, 27 de diciembre: cielos muy nubosos, con precipitaciones moderadas

MURCIA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 28 de diciembre, cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas, localmente fuertes y persistentes acompañadas de tormentas.

Las temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos a moderados de componente este.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 9 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 13 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 11 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 15 de máxima en la ciudad de Murcia.