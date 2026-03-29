Previsión meteorológica para este domingo, 29 de marzo: cielos nubosos y viento fuerte en el Altiplano y Vega del Segura

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 29 de marzo, cielos con intervalos nubosos.

Las temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso en el interior y sin cambios el resto. Heladas débiles en el Noroeste. Vientos flojos a moderados de componente norte, con intervalos fuertes por la mañana y rachas muy fuertes en el Altiplano y Vega del Segura.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 17 de máxima en Lorca; 3 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.