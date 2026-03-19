Previsión meteorológica para este jueves, 19 de marzo: cielos nubosos y ascenso generalizado de las mínimas

MURCIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 19 de marzo, cielos con intervalos nubosos de nubes bajas, sin descartar lloviznas ocasionales en el Noroeste por la tarde, y brumas matinales en el interior.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso generalizado, localmente sin cambios en el interior, y las máximas en ligero descenso o sin cambios. Los vientos soplarán entre flojos y moderados de componente este, con intervalos fuertes del noreste en el litoral.

En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 15 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.