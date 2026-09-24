Previsión meteorológica para este jueves, 24 de septiembre: cielos despejados y temperaturas sin cambios

MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 23 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas en el Campo de Cartagena por la mañana donde no se descarta alguna llovizna ocasional.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables, que tenderán a componente este a mediodía.
En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 31 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 32 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.