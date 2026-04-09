Previsión meteorológica para este jueves, 9 de abril: cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso

MURCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 9 de abril, predominio de los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas irán en ascenso, localmente sin cambios. Los vientos soplarán flojos de componente este en el interior y moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 25 de máxima en Caravaca de la Cruz; 12 de mínima y 27 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 26 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.