Previsión meteorológica para este lunes, 25 de mayo: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.

MURCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 25 de mayo, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente este por la tarde con intervalos moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 29 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 30 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 29 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 32 de máxima en la ciudad de Murcia.