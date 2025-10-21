Previsión meteorológica para este martes, 21 de octubre: cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 21 de octubre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas.

Las temperaturas irán en ascenso, localmente sin cambios las mínimas en el litoral. Los vientos soplarán flojos a moderados de componente oeste, más intensos durante la tarde, cuando soplarán ocasionalmente fuertes en el Altiplano.

En concreto, se esperan 17 grados de temperatura mínima y 27 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 27 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 30 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 24 de máxima en Yecla; y 17 de mínima y 31 de máxima en la ciudad de Murcia.