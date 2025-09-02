Previsión meteorológica para este martes, 2 de septiembre: nubes altas y temperaturas mínimas en descenso

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 2 de septiembre, cielos con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y máximas con pocos cambios, salvo descenso en el Campo de Cartagena. Los vientos soplarán flojos del noroeste, con intervalos moderados de componente sur durante la tarde.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 31 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 33 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 30 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.