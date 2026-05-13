Previsión meteorológica para este miércoles, 13 de mayo: cielos poco nubosos y temperaturas estables

MURCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 13 de mayo, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en el interior.

Las temperaturas máximas irán en descenso en el litoral, mientras que en el resto registrarán pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables tendiendo a oeste o suroeste por la tarde.

En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 12 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 28 de máxima en la ciudad de Murcia.