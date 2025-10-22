Previsión meteorológica para este miércoles, 22 de octubre: cielos nubosos y máximas en ascenso en el litoral

MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 22 de octubre, cielos nubosos de nubes altas.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas sin cambios en el interior y en ascenso en el litoral. Los vientos irán de flojos a moderados del noroeste, girando a suroeste en el litoral por la tarde.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 29 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 26 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 30 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 25 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 31 de máxima en la ciudad de Murcia.