Previsión meteorológica para este sábado, 13 de diciembre: cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de chubascos

MURCIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 13 de diciembre, cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de chubascos ocasionales. Nubes bajas y brumas matinales, más probables en el interior.

Las temperaturas en ascenso, localmente sin cambios. Vientos en general moderados del noroeste, ocasionalmente fuertes en el litoral durante la segunda mitad del día.

En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 de mínima y 16 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 18 de máxima en la ciudad de Murcia.