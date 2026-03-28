Previsión meteorológica para este sábado, 28 de marzo: intervalos nubosos matinales, quedando poco nubosos

MURCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 28 de marzo, cielos con intervalos nubosos matinales, quedando poco nubosos por la tarde.
Las temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ascenso. Vientos flojos variables aumentando al final a moderados de componente norte en el interior.
En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 18 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 20 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 19 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 22 de máxima en la ciudad de Murcia.