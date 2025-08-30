Previsión meteorológica para este sábado, 30 de agosto: cielos poco nubosos o despejados y temperaturas en ascenso

MURCIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 30 de agosto, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas en ascenso, localmente sin cambios en el Campo de Cartagena. Vientos flojos de componente oeste, girando a componente este por la mañana, con intervalos moderados a partir del mediodía.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 35 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 34 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.